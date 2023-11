Pri nadlegovanju in zlorabi gre vedno za prevlado

V nadaljevanju preberite:

Na enem od spremljevalnih dogodkov na minulem Liffu je bila predstavljena avstrijska pobuda #we_do!, ki v obliki SOS-linije, svetovalnega servisa ter preventivnih izobraževalnih, ozaveščevalnih vsebin deluje znotraj filmske industrije. Nastala je kot odziv na gibanje #jaztudi in pričevanja prizadetih oseb (ang. affected people).

Kaj se lahko od njih naučimo, kakšno je na tem in širšem kulturnem področju stanje pri nas ter kakšne preventivne ukrepe izvajajo ali imajo v načrtu določene kulturne in izobraževalne institucije in stanovska združenja?