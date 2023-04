Prihaja doba dekadence

V nadaljevanju preberite:

»Sodobno intenco po razširjanju področja umetnosti na področje kulture sam zase imenujem kulturalizacija umetnosti. Pristaši te usmeritve zagovarjajo tezo, da je vsaka oblika kulture umetnost in vsak kulturnik umetnik. Iz tega potem izide neke vrste umetnostna 'demokracija'. Odkar se je uveljavila, je v njej vrhunski dosežek dosegljiv z zmernim vložkom energije, poljubne postranske stvari lahko figurirajo kot umetnine, samooklicani kulturniki pa se naokrog sprehajajo z avreolo velikih umetnikov. Sam mislim, da je naloga te artistične demokracije v tem, da z odlaganjem ustvarjalnih prizadevanj in kriz na poznejši čas skrbi za znosen ustvarjalni tempo dobe, ki se preutrujena odreka starim fantazijam nenehnega napredovanja in vzpenjanja,« je med drugim v intervjuju dejal likovni teoretik, slikar, grafik, publicist in leksikograf Jožef Muhovič, sicer dolgoletni profesor na akademiji za likovno umetnost in oblikovanje.