Zakonska trajna uvedba kulturnega bona se je v preteklosti že večkrat pojavila v medijih, strokovna in laična javnost sta namero pozdravili, potem pa je ta poniknila. Odločneje se je začela ostriti lani, ko je bila sprejeta v akcijskem načrtu za kulturo. Pred dvema dnevoma pa se je prenovljen predlog zakona o kulturnem bonu – zakon o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin – pojavil na spletni strani eUprave. Ta predvideva 200 evrov za vsakega posameznika, ki bo leta 2027 dopolnil 18 let. Kabinet prejšnje ministrice za kulturo je pri pripravi sodeloval s kolegi iz Hrvaške, kjer so kulturni bon začeli izdajati že z letošnjim letom (imenuje se Kulturna iskaznica ali Kooltura). Ta prinaša mladim ob dopolnjenem 18. letu 100 evrov namenskih sredstev, ki jih morajo porabiti v ...