Prihodnost je knjižna ali pa je ne bo

V bruseljskih in strasbourških institucijah niso pozabili desetlet­je starega uvida evropske komisije, da evropski kulturni in ustvarjalni sektor pomembno prispevata h gospodarski rasti, zaposlovanju, inovacijam in socialni koheziji. Odbor za kulturo in izobraževanje evropskega parlamenta je prejšnji mesec obravnaval osnutek poročila o prihodnosti evropskega knjižnega sektorja.

Osnutek je podpisal poročevalec Tomasz Frankowski, član poslanske skupine desnosredinske Evropske ljudske stranke. Poročilo zadeva predlog resolucije evropskega parlamenta o prihodnosti evropskega knjižnega sektorja, za katero je mogoče pričakovati, da bo na dnevnem redu plenarnega zasedanja parlamenta septembra v ­Strasbourgu.