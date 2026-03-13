Prireditve ob letu Zofke Kveder, borke za pravice žensk

Na spletni strani Mesta žensk lahko najdemo vrsto dogodkov in prireditev, s katerimi bomo zaznamovali leto Zofke Kveder. Bogat program, ki ga koordinirajo s partnerskimi organizacijami in posamezniki, ni omejen zgolj na Slovenijo. Pogovori o življenju in delu Zofke Kveder se bodo odvijali v Turčiji in Italiji, v Zagrebu bo 21. novembra okrogla miza, aprila bodo v Pragi pripravili branje njenih del.

Prav tako aprila bo odprtje potujoče razstave del Zofke Kveder v Loškem Potoku, v Prešernovem gledališču Kranj bodo preimenovali nagrado za mlado dramatiko v nagrado Zofke Kveder – gre za dogodek v okviru Tedna slovenske drame. Maja bo v Novi Gorici projekcija filma Geni mojih otrok (Geni moje djece), ki ga je posnela pravnukinja Zofke Kveder Vladimira Spindler in v katerem na izviren način prikaže življenje Zofke Kveder ter njenih potomk. Izpostaviti je treba tudi septembrsko kolesarsko pot Biciklistinja, ki bo povezovala izbrane kraje, pomembne za življenje in ustvarjanje Zofke Kveder v občini Bloke in Loški Potok, kjer je avtorica preživela mladost. Z metodološko poglobljeno analizo ključnih trenutkov v njenih literarnih delih bo v projekt vključeno tudi lokalno prebivalstvo.

Oktobra bo izšel prevod romana Hanka (Beletrina), ki je bil doslej v slovenščini objavljen zgolj v Zbranih delih leta 1938. Roman bo v prevodu Simone Semenič prvič objavljen samostojno v slovenskem jeziku. Če se zadržimo še pri letošnjih izdajah, je treba izpostaviti prevod pisem, ki sta si jih izmenjali Zofka Kveder in njena hči Vladimira Jelovšek v hrvaščini. Prevodu, ki bo izšel pri Mladinski knjigi, bosta dodani spremni študiji dr. Katje Mihurko in dr. Vladke Tucović Sturman. Decembra bo na knjižne police prišel težko pričakovani roman Simone Semenič, v katerem bo biografija Zofke Kveder prepletena z avtobiografsko esejistično pisavo.

Septembra se bo v Novi Gorici odvijal mednarodni simpozij Female Sexual Desire in Women's Writing. Prispevki na simpoziju bodo postavili v središče Zofko Kveder kot avtorico srednje­evropske moderne, preizpraševali bodo njene povezave z drugimi avtoricami in njeno današnjo recepcijo, ki je povezana z razvojem ženskih študij in študij spolov. Na plenarno predavanje bo vabljena zaslužna profesorica Agatha ­Schwartz.

Aprila bodo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani predstavili nedavno restavrirano zapuščino Zofke Kveder. Na predstavitvi bo razloženo, kaj vse zbirka obsega in kako je prišla v Nuk. Ogledali si bomo tudi pisateljičine izvirne rokopise, njeno korespondenco, osebne dokumente in fotografije. Navedenih je zgolj nekaj dogodkov. Veliko se bo dogajalo tudi na lokalnih ravneh, nekatere prireditve so še v pripravi. Kot zanimivost dodajmo, da je v začetku letošnjega leta pri Pošti Slovenije izšla tudi spominska znamka Zofke Kveder.