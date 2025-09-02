  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Razno

    Prof. Janez Koželj, osemdesetletnik

    Humanist, mislec, učitelj, politik, estet, modrec in raziskovalec na sodoben način uteleša renesančni ideal univerzalnega človeka.
    Janez Koželj sodi med najpomembnejše slovenske arhitekte zadnjih dveh desetletij 20. in prvih dveh 21. stoletja. FOTO: Leon Vidic
    Janez Koželj sodi med najpomembnejše slovenske arhitekte zadnjih dveh desetletij 20. in prvih dveh 21. stoletja. FOTO: Leon Vidic
    Miha Dešman
    2. 9. 2025 | 07:48
    2. 9. 2025 | 07:49
    6:40
    »Vedno znova je pripravljen izstopiti iz cone udobja ter se izpostaviti v prizadevanju za uresničenje idealov, in pri tem ne misli predvsem nase, temveč na celoto, prihodnost in napredek. Osebni in državljanski pogum mu daje moralno, njegovo izjemno znanje pa strokovno avtoriteto, da lahko hodi po robu in tvega več, kot si lahko privoščimo drugi. Rojen je bil 18. avgusta 1945 in v vseh obdobjih delovanja kot nekakšen transgeneracijski fenomen ohranja pozicijo v prvih vrstah avantgardnega in naprednega mišljenja in delovanja«, je zapisal Miha Dešman.

    Sorodni članki

    Photo
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Praznik mesta Ljubljane

    Naziv častne meščanke in meščana Julijani Žibert in Janezu Koželju

    Na Ljubljanskem gradu slovesna podelitev najvišjih občinskih priznanj in nagrad.
    Manja Pušnik 9. 5. 2024 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Obnova UKC

    Arhitekt Koželj: Država ni sposobna ne obnoviti ne zgraditi UKC

    Izpraznjena je osmina stavbe, UKC je ostal brez več kot sto postelj za bolnike, a prav nič ne kaže, da se bodo dela kmalu začela po predvidenem načrtu.
    Milena Zupanič 29. 12. 2023 | 08:50
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Piranski dnevi arhitekture

    Piranesi za atelje Medprostor in Kartuzijo Žiče

    Arhitektura ni kilogram kruha, ki se ga da kupiti v trgovini, ampak je večplasten in zelo kompleksen načn razmišljanja in izvajanja.
    Boris Šuligoj 29. 11. 2022 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nova vloga

    Smučarska zveza ima novega, presenetljivega uslužbenca

    Nekdanji dolgoletni reprezentant v alpskem smučanju Štefan Hadalin je prevzel vlogo predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje.
    1. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trg

    Hrvaška država v prevzem Ljubljanske borze

    Finančna industrija zaskrbljena zaradi sprememb, na finančnem ministrstvu nimajo zadržkov.
    Maja Grgič 1. 9. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin in Trump menda našla skupni jezik o koncu vojne v Ukrajini

    Ruski predsednik je na vrhu ŠOS dejal, da je z ameriškim predsednikom našel pot do miru. Medtem se napetosti v Evropi in Ukrajini stopnjujejo.
    1. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Janez Koželjarhitektuniverzalni ustvarjalec

    Novice  |  Črna kronika
    PU Celje

    Vlomil v gostilno, ukradel denar, izpraznil steklenice in zaspal

    Mladeniča bodo zaradi vloma v gostinski lokal kazensko ovadili.
    2. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestopni rok

    Newcastle rekorderju ob slovesu namenil 37 besed

    Ob koncu angleškega prestopnega roka je lanski prvak Liverpool za Alexandra Isaka odštel rekordnih 144 milijonov evrov. Newcastle že pripeljal zamenjavo.
    2. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zaseg lovske puške

    Policija starejšega moškega z območja Velenja sumi krivolova

    Konec prejšnjega tedna so pri moškem opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli dvocevno lovsko puško cal. 20 z dvema vstavljenima nabojema.
    2. 9. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sudan

    V zemeljskem plazu umrlo več kot tisoč ljudi, vas zravnalo z zemljo

    Velik del regije Darfur, vključno z območjem, ki ga je zajel plaz, je zaradi nenehnih spopadov večinoma nedostopen mednarodnim humanitarnim organizacijam.
    2. 9. 2025 | 08:48
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zaseg lovske puške

    Policija starejšega moškega z območja Velenja sumi krivolova

    Konec prejšnjega tedna so pri moškem opravili hišno preiskavo ter našli in zasegli dvocevno lovsko puško cal. 20 z dvema vstavljenima nabojema.
    2. 9. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več

