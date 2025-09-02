Prof. Janez Koželj, osemdesetletnik

»Vedno znova je pripravljen izstopiti iz cone udobja ter se izpostaviti v prizadevanju za uresničenje idealov, in pri tem ne misli predvsem nase, temveč na celoto, prihodnost in napredek. Osebni in državljanski pogum mu daje moralno, njegovo izjemno znanje pa strokovno avtoriteto, da lahko hodi po robu in tvega več, kot si lahko privoščimo drugi. Rojen je bil 18. avgusta 1945 in v vseh obdobjih delovanja kot nekakšen transgeneracijski fenomen ohranja pozicijo v prvih vrstah avantgardnega in naprednega mišljenja in delovanja«, je zapisal Miha Dešman.