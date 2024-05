Borštnikov prstan letos Branku Šturbeju

Branko Šturbej je letošnji dobitnik Borštnikovega prstana. Tako je odločila strokovna žirija Festivala Borštnikovo srečanje (FBS), ki jo tokrat sestavljajo dramaturg Blaž Lukan, dramaturginja Ana Perne, režiser Alen Jelen, umetniški vodja festivala Aleš Novak in lanska prejemnica prstana Nataša Matjašec Rošker.

Branko Šturbej, letnik 1961, je leta 1985 zaključil študij na AGRFT pod mentorskim vodstvom Franceta Jamnika z vlogo Petra v Cankarjevem Pohujšanju v dolini šentflorjanski. Nase je opozoril že v času študija, saj je v tretjem letniku je prejel Severjevo nagrado za študente, odmevna je bila tudi njegova vloga Klemna v filmu Nobeno sonce.

Po koncu študija se je zaposlil v ljubljanski Drami, po petih letih pa se je preselil nazaj v rodni Maribor in v sedmih sezonah v Drami SNG Maribor ustvaril niz izjemnih vlog. Omeniti velja Mefista v Goethejevem Faustu, naslovni vlogi v Shakespearjevem Hamletu in Büchnerjevem Vojčku, Sganarella v Molièrovem Don Juanu, Salvadorja v Carmen, Danteja Alighierija v trilogiji Božanska komedija, Karla Grossmana v Ameriki Franza Kafke, Georgea v Albeejevi drami Kdo se boji Virginije Woolf?, kralja Ludvika XIII. v Dumasovih Treh mušketirjih ter Miškina v Ruski misiji.

Leta 1996 se je vrnil v ljubljansko Dramo in odigral številne vloge iz klasičnega repertoarja svetovne literature, obenem pa je gostoval v tako rekoč vseh slovenskih poklicnih gledališčih. Leta 2001 je pridobil naziv docenta dramske igre in se zaposlil na AGRFT, kjer je redni profesor za področje dramska igra in umetniška beseda, ob tem še vedno redno sodeluje v projektih ljubljanske Drame.

Branko Šturbej je prejemnik številnih nagrad, in sicer je za svoje igralske kreacije prejel šest Borštnikovih nagrad, zlati lovorjev venec na festivalu MESS, Glazerjevo nagrado in nagrado Prešernovega sklada. Prstan bo prejel na zaključni slovesnosti letošnjega Festivala Borštnikovo srečanje 16. junija.