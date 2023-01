Rekordnih osem milijard evrov prihodkov

V nadaljevanju preberite:

Preteklo leto je bilo na trgu umet­nin rekordno tako po številu transakcij kot po dobičku avkcijskih hiš, nov rekord so dosegli tudi pri osrednji tovrstni instituciji Sotheby's, kjer so poslovno leto zaključili s kar osmimi milijardami evrov prihodkov. Na dražbah so lani prodali za 6,4 milijarde evrov umet­nin in različnih drugih produktov, od nepremičnin do klasičnih avtomobilov in nakita. S prodajo prek spleta so iztržili 580 milijonov, več kot milijardo evrov pa s posredovanjem med zasebnimi kupci. S ponudbo na najrazličnejših platformah in različnimi marketinškimi strategijami so pridobili nove stranke, lani se je prvič na njihovih dražbah pojavilo kar štirideset odstotkov novih dražiteljev. Da gre očitno za menjavo generacij, dokazuje tudi podatek, da so imeli doslej največje število kupcev, mlajših od štirideset let, v primerjavi s predlani pa se je kar potrojilo število kupcev, ki so mlajši od dvajset let.