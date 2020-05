Relativnost svobode in neodvisnosti

Protesti kulturnikov zaradi ustvarjalnih in eksistenčnih problemov, ki so jih prinesle posledice pandemije, se vrstijo, odzivi so praviloma afirmativni ali vljudno nevtralni. Nekateri imajo tudi nekoliko drugačno stališče.Med temi je kipar, pedagog in pisatelj Jiři Kočica, čigar romaneskni prvenec Izvirnik je v igri za Delovo literarno nagrado kresnik. Po njegovih besedah so naloge in ­pristojnosti ministrstva za kulturo pa tudi drugih državnih institucij in ne nazadnje socialnih služb zgolj prerazporejanje denarja tistih, ki z delom in podjetnimi idejami služijo denar. Realno gledano finančni obseg deleža za kulturo počasi, a ...