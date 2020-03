Šaljivi tvit in resni apel

»S koronavirusom je tako kot s testeninami: izumili so jih Kitajci,­ Italijani pa razširili po svetu.« Šala, ki jo je prek twitterja poslal v svet kitajski umetniki Ai Weiwei, se mnogim ni zdela preveč posrečena, med več kot dva tisoč odzivi prek družbenih omrežij jih je le peščica menila, da je tudi v teh kriznih trenutkih treba ohraniti smisel za humor.Komentarji se pravzaprav delijo na tiste, ki obsojajo uganjanje norčij v tako resnih časih, ter vsesplošno polemiko, ali so Kitajci res že petsto let pred našim štejem kuhali testenine in jih je prinesel v Evropo Marko Polo ali pa so v Italiji oziroma Sredozemlju prišli ...