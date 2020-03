Samostojnega interventnega zakona ne bo

Preberite še

V torek je Skupina za pomoč samozaposlenim v kulturi na ministra za kulturonaslovila pismo s pozivom, naj sprejme samostojni interventni zakon za pomoč samozaposlenim v kulturi, ki jih je pandemija še posebej prizadela.Ministru so med drugim predlagali, naj oprosti plačilo obveznih prispevkov za socialna zavarovanja in najbolj prizadetim priskrbi finančno pomoč. Želijo tudi bolniško nadomestilo v primeru okužbe s koronavirusom in nadomestila v primeru samoizolacije, karantene ali varstva otrok. Obenem se zavzemajo za čim prejšnja izplačila sredstev za že odobrene projekte, izplačila delovnih štipendij in upoštevanje nastale situacije pri izvedbi subvencioniranih projektov, ki zaradi odpovedi in zamikov niso ali še niso bili izvedeni.V odgovoru so na ministrstvu za kulturo zapisali, da se zavedajo težav, vendar samostojni interventni zakon za samozaposlene ni predviden, na prvo mesto postavljajo zdravje vseh. Dodali so, da so izvajalce projektov, ki jih sofinancirajo, že pozvali, naj v skladu z ukrepi ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje upoštevajo navodila ter tako poskrbijo za zdravje vpletenih. V primeru odstopanj od terminskih načrtov sofinanciranih programov naj sproti obveščajo skrbnike pogodb na ministrstvu. Zavedajo se, da je področje kulture že v normalnih razmerah v težki situaciji, ki jo krizne razmere le še zaostrujejo. Zaradi tega je ministrstvo za kulturo aktivno v medresorskem usklajevanju interventnih zakonov, ki vsebinsko posegaj na delovanje kulturnega sektorja. Predlogi interventnih zakonov se vlagajo po nujnem postopku, kot primer so navedli sredino sprejetje ukrepa enoletnega odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi kriznih razmer ne morejo poravnati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb.Dobili smo tudi nova direktorja direktoratov na kulturnem ministrstvu, vlada je razrešila generalno direktorico direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturoin za v. d. generalne direktorice tega direktorata imenovala. Prav tako je razrešila v. d. generalne direktorice direktorata za ustvarjalnostin za novega v. d. imenovala