Samotarska praksa, ki kliče po skupnosti

Mednarodni festival Izrekanja, ki v prepletu poezije, gledališča in glasbe že tradicionalno predstavlja prvence in performanse mladih pesnic in pesnikov ter uveljavljene domače in tuje avtorje, bo danes in jutri ponovno napolnil lapidarij pri Osrednji knjižnici Celje. Pesniškim in koncertnim nastopom se tudi letos pridružuje pesniška delavnica za mlade.