Še ena žrtev Andersa Breivika

Po devetih letih bo teroristični­ napad Andersa Breivika ob 77 smrtnih žrtvah očitno zahteval še eno. Oblasti v Oslu so sklenile, da bodo zrušile vladno stavbo, ki je bila poškodovana v eksploziji.Manever v Oslu je bil namenjen preusmeritvi pozornosti policije, preden je Breivik začel svoj smrtonosni pohod po otoku Utøya. Stavba, v kateri so bila nekdaj ministrstva in je zaradi tlorisne zasnove dobila naziv objekt Y, je menda tako poškodovana, da je ni mogoče sanirati, rušenje naj bi se začelo kmalu. Toda številnih ta utemeljitev ni prepričala, izbrisu nasprotujejo iz dveh razlogov: to je lep primer brutalistične arhitekture ...