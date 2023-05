Sedanjost pripada oblastnikom, prihodnost pisateljem

V nadaljevanju preberite:

Mednarodni Pen je prejšnji mesec v letnem seznamu preganjanih pisateljev Case list 2022 obravnaval 115 primerov, v novem poročilu ameriškega Pena Freedom to Write Index (indeks svobode pisanja) je dokumentiranih 311 pisateljev, ki so zaradi pisanja ali izražanja stališč pristali v zaporu, samo lani jih je bilo 84. Na prvih treh mestih držav, ki preganjajo pisatelje, so Kitajska, Iran in Savdska Arabija.