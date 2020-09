Sedem zahtev kulturnih organizacij

Minister ne opravlja niti tekočih poslov

Okrog 30 kulturnih organizacij je v skupnem javnem dopisu na ministra za kulturonaslovilo sedem nujnih zahtev, ki naj jih minister izpolni, sicer ga pozivajo, naj odstopi. Od ministra med drugim zahtevajo, naj opravlja tekoče posle, se bori za svoj sektor, vztraja pri povečanju deleža za kulturo in naj brani javni interes.»Že maja letos smo vas v skupnem dopisu opozorili na prihajajočo krizo in predlagali konkretne in sistemske ukrepe na področju kulture. Niste nas upoštevali. Zdaj zahtevamo sedem dejanj, nujnih za rešitev pereče situacije in večletnega kronično slabega stanja v slovenskem kulturnem in kreativnem sektorju,« so avtorji dopisa zapisali na spletni strani 7zahtev.wordpress.com.Med podpisnicami so Art kino mreža Slovenije, Društvo gledaliških režiserjev, Društvo oblikovalcev Slovenije, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Sindikat kulture in narave Slovenije (Glosa), Lektorsko društvo Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in drugi ter nekaj posameznikov, med njimi direktorja Kina Šiška in Slovenskega mladinskega gledališčainPrva med zahtevami je, naj minister začne dosledno opravljati tekoče posle. Podpiše naj odločbe za statuse, dokonča postopke odprtih in nezaključenih razpisov, izplačuje veljavne pogodbene obveznosti izvajalcem in transferje javnim agencijam. »Če tekočih poslov nočete opravljati, odstopite!« se zaključi prva zahteva, s podobnim pozivom k odstopu pa se zaključijo tudi preostale.Sledi zahteva, naj se minister dejavno vključi v pripravo življenjskih in pravičnih priporočil ter zahtev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za kulturne dogodke in prireditve.Tretja zahteva je, naj Simoniti takoj umakne svoj predlog za rebalans državnega proračuna in poveča sredstva za kulturo za najmanj 20 milijonov evrov. Prav tako naj poskrbi tudi za namenski sklad covida-19 v višini 50 milijonov evrov za leti 2020 in 2021.Podpisniki nato zahtevajo, naj minister predstavi načrt rešitev za posamezne sektorje; omenjajo glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, nevladni sektor in ljubiteljsko kulturo.Peta zahteva je, naj Simoniti umakne predlog sprememb in dopolnitev medijske zakonodaje ter v skladu s priporočili in predlogi večine strokovne in zainteresirane javnosti pripravi novega. » Zaščitite javno RTV in STA pred uničevalnimi vplivi vsakokratne aktualne politike ,« se glasi zahteva.Minister naj vzpostavi tudi redne komunikacijske poti z deležniki in uporabniki storitev ministrstva. Minister naj začne poslušati »(in slišati) to, kar vam velika večina kulturnic in kulturnikov sporoča«, piše v šesti zahtevi.Zadnja zahteva veli, naj minister sankcionira »katastrofalno vodene postopke ter funkcionarje in uradnike, ki ne spoštujejo zakonskih in etičnih norm«.»Slovenska kultura je v resnih težavah. Niste krivi za vse, se pa ministrstvo pod vašim vodstvom na stanje odziva neustrezno, celo škodljivo. Skrajni čas je, da se lotite dela, prisluhnete strokovnjakom in začnete reševati situacijo. Začnite končno delovati kot minister in zaščitnik kulture v Sloveniji,« piše na koncu sedmih zahtev, ki se sklenejo s še zadnjim pozivom ministru, naj sicer odstopi.