FOTO:Show must go on*

Entertainment na visoki ravni

Domača videoprodukcija

Pogovore z zvezdniškimi prijatelji voditeljica Ellen ­DeGeneres objavlja na spletnem kanalu Ellentube.

Gledanost še vedno solidna

Ukrepi za zajezitev koronavirusa­ spreminjajo naš svet. Tudi na malih zaslonih je vse drugače. Zvezde televizijskih šovov,­ ki jih gledajo milijoni, so v času ­samoizolacije navadni youtuberji,­ ki oddajajo program iz svoje dnevne sobe. Šov se pač mora nadaljevati.»Vrag je odnesel šalo,« je v zadnji oddaji Kaj dogaja na RTV Slovenija še pred zaostritvijo ukrepov v boju proti koronavirusu ugotovil Jonas in se z malih zaslonov poslovil od gledalcev. Njegov hišni band Trio za vedno not je nato iz samoizolacije zapel Slovenija ostan doma, priredbo nogometne himne – Predina, Lovšina in Kreslina je v eni osebi ponotranjil Tilen Artač.Smeh, ki je že sicer pol zdravja, je v teh časih še posebej resna stvar. To so k sreči ugotovili tudi na Radiu Gaga, ki bo, mimogrede, 6. aprila praznoval tridesetletnico. Potem ko je na petek trinajstega oddaja odpadla – ni jasno, ali je bilo posredi zgolj vraževerje –, se je naslednji petek vrnila in v teh norih časih ostaja glas razuma.V Sloveniji skrbita za žlahtno politično satiro omenjeni dve oddaji, čez lužo jih je precej več. Tu so NBC-jev The Tonight Show z Jimmyjem Fallonom, CBS-ov The Late Show s Stephenom Colbertom in ABC-jev Jimmy Kimmel Live!, če naštejemo tri najbolj gledane polnočne ameriške televizijske pogovorne oddaje, ki jih v povprečju gleda okoli tri milijone gledalcev. Za tiste, ki še niste slišali zanje – to so novi Jay Leno, Conan O'Brien, Jon Stewart in David Letterman oziroma za tiste še starejše Johnny Carson.V sicer do perfekcije spoliranih studijskih oddajah z utečeno produkcijsko mašinerijo voditelj ponavadi sedi za mizo pred ozadjem velemestne vedute in v eni uri ne brez sarkazma najprej pokomentira notranjo politiko, pri čemer zadnja leta nimajo prav težkega dela. Trumpove izjave so neusahljiv vir iztočnic, imitacij in inteligentnih dovtipov, ki jih pospremita smeh v studiu prisotnega občinstva in tuš bobna banda v živo. Na NBC-ju so si za hišni band na primer omislili kar zvezdniške The Roots. Šov v nadaljevanju obišče zvezda, ki jo voditelj ponavadi postavi na preizkušnjo s pevskim izzivom ali kvizom. Entertainment na visoki ravni, skratka.Ko je tudi Amerika nekoliko pozno, pa vendarle, sprejela ukrepe za zajezitev virusa in se samoizolirala, se je po nekajdnevnem kaosu znašla tudi zabavna industrija in svoje oddaje preselila na splet … in v hiše voditeljev. Domača videoprodukcija, v slabši­ resoluciji, včasih posneta kar s pametnim telefonom, poteka v zasebnosti doma zvezdniških voditeljev.Spoznali smo že vse njihove družinske člane, pse, mačke in rože ter videli vse kotičke njihovega doma. Voditelji v trenirki in brez ličil iz delovne sobe, kuhinje, dnevne sobe in hodnika poskušajo opravljati svoj poklic in komentirati dnevnopolitično dogajanje, medtem ko jim otroci v grozdih visijo z vratu in njihove žene s tresočimi rokami opravljajo delo snemalcev.V tem pogledu­ je nekoliko lažje samskemu Trevorju Noahu, južnoafriškemu standup komiku, ki je uspešno prevzel vodenje The Daily Showa na kanalu Comedy Central.Pogovori z gosti potekajo prek facetima ali zooma, aplikacij za videoklice, ki v teh časih očitno rešujejo svet. Fallon je zadnjič komičarki Tini Fay na primer priredil kviz kar s pomočjo alexe, virtualne asistentke. Priljubljena komičarka Ellen DeGeneres je vzpostavila kar svoj kanal Ellentube – Ellen's Home Quarantine, na katerem lahko spremljamo preživljanje vsakdana z ženo Portio de Rossi, tu in tam pa po telefonu pokliče prijatelja, na primer Justina Timberlaka, Kevina Harta ali Tiffany Haddish.Umetelne televizijske grafike so nadomestile otroške risbe in na papir natisnjene slike z interneta.­ Domislice in šale brez odziva izzvenijo v zrak, tu in tam se izza kamere zasliši medklic družinskih članov. Edini neposredni stik z občinstvom poteka prek twitterja, kjer jih gledalci neusmiljeno kritizirajo. Uspešni voditelji so čez noč postali običajni youtuberji, ki ­tekmujejo za pozornost z ­najstniškimi influencerji.Dlje ko traja karantena, bolj profesionalna je domača produkcija. Čeprav je morda pri tem še najbolj nastradal znameniti dolgoletni NBC-jev šov Saturday Night Live, znan po elaboriranih skečih z vrhunskimi igralci in imitatorji, ki so v zadnjem času rekonstruirali tudi demokratske predvolilne debate. Kaj takega je težko posneti s pamet­nim telefonom. A doma posnete oddaje so vsak dan bolj produkcijsko dovršene, saj so delo od doma zagnali tudi postprodukcijske ekipe, grafiki, montažerji in druga nevidna delovna sila.Kot kažejo všečki in ogledi pod videi, gledanost tv-šovom ni pad­la. Tudi oglasi se v od dvajset- do štiridesetminutnih oddajah redno pojavljajo. Če bo šlo tako naprej, se jim/nam morda sploh ne bo več treba vrniti na delovna mesta.* Šov se mora nadaljevati