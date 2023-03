Si, kar ješ – in kar prebiraš

V nadaljevanju preberite:

Urednica Hana Čeferin je poudarila, da se je druga številka revije ETC. formirala v času tesnobe, dezorientacije in nejevere, zato z naslovom Fever Dream (Vročične sanje) raziskuje različne načine, na katere se ta občutja utelešajo v umetniških projektih; »naj gre za vizije distopične prihodnosti, strah in neprijetnost vzbujajoče vizualne izseke ali skrb zbujajoče združevanje umetne inteligence in človeških potencialov. Številna umetniška dela za osmišljanje zeitgeista uporabljajo zgodbe in fiktivne pobege v utopično-distopične diskurze. V drugi številki nas zanima, ali lahko z elementi pošastnega, čudaškega, grozljivega ali abjektnega prikažemo duha časa, kako se z njimi odzivamo na družbene omejitve in kaj uporaba teh elementov govori o našem ­soočanju z okolico.«