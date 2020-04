Simoniti: Nobenemu mediju ne grozi propad, trditve o nasprotnem so pretirane

Minister za kulturo Vasko Simoniti je na novinarski konferenci predstavil ukrepe na področju kulture. Meni, da so javni zavodi, s pomočjo države ostali »nepoškodovani«, društvom in nevladnim organizacijam so omogočili, da zaposleni dobijo nadomestilo, samozaposleni lahko dobijo temeljni mesečni dohodek, o delnih samozaposlenih pa bodo odločali danes, je dejal minister. Nadomestilo bodo prejeli tudi verski uslužbenci. Gostince so oprostili plačevanja RTV prispevka, je k dosežkom kulturnega ministrstva naštel Simoniti.



Kdaj bo Slovenija začela sproščati ukrepe na področju kulture Simoniti ne ve, vendar zatrjuje, da Slovenija pri tem ne zaostaja radikalno za drugimi evropskimi državami. Več institucij s področja kulture je na ministra naslovilo predloge za reševanje njihove situacije, a minister meni, da ta področja niso bolj prizadeta kot v drugih evropskih državah. Področje knjige pa niti ni bilo hudo prizadeto, meni Simoniti. Nekateri založniki naj bi mu celo povedali, da so v obdobju pandemije prodali več knjig kot na knjižnem sejmu.



Glede napovedi, da ministrstvo ne bo spoštovalo sklenjenih pogodb in izvajalcem izbranih medijskih projektov ne bo zagotovilo obljubljenega financiranja v celoti, je minister dejal, da nobeden izmed medijev ni ogrožen, saj bodo dobili 30 odstotkov že lani zagotovljenega financiranja. Simoniti pojasnjuje, da so imele pogodbe klavzulo, da se lahko v izrednih razmerah spremenijo. Opozorila nekaterih medijev, da jim grozi propad, je označil za pretirane. Obljubil pa je, da v novem medijskem zakonu ne bo omejitve svobode govora.