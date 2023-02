Sinova zgodba o veliki očetovi zgodbi

V nadaljevanju preberite:

Jelinčič je v romanu ubesedil težko izkušnjo svojega očeta Zorka Jelinčiča, ustanovitelja in voditelja protifašistične organizacije Tigr, obsojenca na procesu posebnega sodišča leta 1931, ki je svoj boj za svobodo slovenskega jezika plačal z devetletnim zaporom v italijanskih ječah, v katerih je prestal vsakovrstno fizično in psihično mučenje.

Knjiga, ki se že prevaja tudi v italijanščino, je po pisateljevem mnenju »nadgradnja pisanja o času, v katerem se je ustvarjala slovenska identiteta. Zgodovinarji so namreč povedali svoje o organizaciji Tigr, govorimo o protifašistični organizaciji, ki se je v Evropi prva organizirano in sistematično uprla fašizmu, in pri teh zgodovinskih dejstvih ni več nejasnosti. Zdaj so na vrsti književniki in naposled sem se čutil pripravljenega napisati prvi slovenski tigrovski roman.«