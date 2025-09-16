Torek
Razno
Kdo vse se poteguje za znak Made in Slovenia
Strokovna komisija je oblikovala katalog izbranih slovenskih daril. Veliko zanimanje med ustvarjalci za znak odličnosti.
Svetilka Pendulum. Oblikovanje Matej Štefanac. FOTO: CzK
Mirt Bezlaj
16. 9. 2025 | 05:00
16. 9. 2025 | 05:53
Sorodni članki
Kultura
|
Razno
Center za kreativnost
Kulturni in kreativni sektor ni strošek, temveč strateška naložba
Center za kreativnost, prvi nacionalni razvojno-podjetniški spodbujevalnik za kreativce in kulturnike, deluje kot eden od temeljev sektorja.
Pia Prezelj
13. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Kultura
|
Razno
MDW25
Katarina Dekleva, Rok Oblak, Bor Pungerčič: Prehod od potrošnika do ustvarjalca
V ospredje morajo stopiti ne izdelki, temveč prakse, pravijo kuratorji slovenske predstavitve na milanskem tednu oblikovanja.
Pia Prezelj
5. 4. 2025
| 05:00
Preberite več
Novice
|
Slovenija
Podkast Moč politike
Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine
Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
Uroš Esih
15. 9. 2025
| 05:00
Preberite več
Nedelo
Vredno branja
Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost
Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
Grega Kališnik
14. 9. 2025
| 07:00
Preberite več
Šport
|
Nogomet
Odzivi na derbi
Šeško najbolj osamljen človek v vesolju
Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
Peter Zalokar
15. 9. 2025
| 10:18
Preberite več
Šport
|
Nogomet
Tuja prvenstva v nogometu
Zdaj jih ni več malo, ki menijo, da se je Šeško odločil napačno
Nogometaši Atletica le dočakali prvo zmago v tej sezoni španskega DP. Z mislimi že pri Liverpoolu. Šeško pri rdečih vragih še ni upravičil velikih pričakovanj.
Miha Šimnovec
15. 9. 2025
| 05:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Zdravje
ZAVAROVANJE
V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni
Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
Promo Delo
8. 9. 2025
| 09:09
Preberite več
Magazin
|
Kulinarika
Vredno branja
Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«
Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
Promo Delo
15. 9. 2025
| 15:59
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Vredno branja
Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov
Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Delo
15. 9. 2025
| 09:06
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Podkast Sovoznik
Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?
Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc
4. 9. 2025
| 14:01
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Osebne finance
Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja
Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
Milka Bizovičar
16. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Kapitalski trgi
Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi
Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
Marjana Kristan Fazarinc
16. 9. 2025
| 05:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Matija Bitenc, Plinovodi
Evropski cilji za plin so neuresničljivi
Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
Borut Tavčar
13. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Izvozniki
Digitalna Azija
Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji
Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
Zorana Baković
12. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Več iz teme
made in slovenia
Center za kreativnost
oblikovanje
Komentarji