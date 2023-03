Slepa ulica umetniške spletne cenzure

V nadaljevanju preberite:

Kulturna produkcija se spoprijema z vedno novimi oblikami cenzure na spletu, številni primeri so tudi komični. Med drugim so bodisi realni moderatorji, programi za prepoznavanje občutljivih vsebin, takšni in drugačni filtri ter predvsem spletni algoritmi zaradi domnevne neprimernosti, obscenosti ali vulgarnosti odstranili tudi klasična dela, kot so Miloška Venera, vrsto slik Artemisie Gentileschi, Snemanje s križa Petra Paula Rubensa, platno Izvor sveta Gustava Courbeta ter številne fotografije Sebastiãa Salgada. Še veliko bolj radikalno se brišejo podobe aktualnih avtorjev, kjer imajo programi velike težave pri razbiranju relevantnih vsebin, praviloma pa se ob dvomu odločijo za preventiven izbris. Najbolj strogi so na instagramu, kjer so se že velikokrat osmešili, nič manj primerov cenzure ni na facebooku, tumblrju in youtubu.