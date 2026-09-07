Angleščina tiho prodira v slovenščino

Oglasni slogan Greva punca v južne kraje – brez vejic – je pred leti pritegnil veliko pozornosti in sprožil jezikovno razpravo: kje je meja med pravili in kreativno svobodo? So zavestne »napake« dopustne, če imajo pred sabo jasen cilj? Kakšne so lahko posledice? Nabor napak v slovenščini ne narašča, so pa nekatere vztrajne, ugotavlja vodja Jezikovne svetovalnice Helena Dobrovoljc. Vejice in predlogi so na koncu še najmanjši problem – ta zares nastane, ko gre za površnost, neznanje, umanjkanje lekture, pa tudi vpeljavo tujih struktur, ki neopazno postanejo nekaj običajnega. Ker je jezik živ in se spreminja, se zabrisujejo in premikajo tudi meje med tem, kaj je prav in kaj ne. Laično oko bo najhitreje opazilo najočitnejše napake, medtem ko mu tiste, ki utegnejo dolgoročno poseči v jedro ...