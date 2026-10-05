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    Razno

    Slovensko modno oblikovanje živi v paradoksu

    Modni inkubator, izobraževalno-mentorski program Centra za kreativnost, oblikovalcem nudi znanje, orodja ter podporo pri vstopu na domači in tuji trg.
    V Berlinu je galerija Hošek Contemporary prek kolekcij desetih slovenskih modnih oblikovalcev razgrnila »raznoliko generacijo, ki ustvarja na področjih mode, pletenin, obutve, tekstilnega eksperimentiranja, trajnostne produkcije in konceptualnega oblikovanja«. FOTO: Marijo Županov
    Galerija
    V Berlinu je galerija Hošek Contemporary prek kolekcij desetih slovenskih modnih oblikovalcev razgrnila »raznoliko generacijo, ki ustvarja na področjih mode, pletenin, obutve, tekstilnega eksperimentiranja, trajnostne produkcije in konceptualnega oblikovanja«. FOTO: Marijo Županov
    Pia Prezelj
    5. 10. 2026 | 06:00
    11:03
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    Domači modni sektor je, kot številni, podhranjen. Pestijo ga razdrobljenost, pomanjkanje infrastrukture in financiranja, pa tudi redke priložnosti za predstavitve v tujini. Gre za večplastne izzive, ki jih bo treba obravnavati obširno in celostno – delni korektiv je štirimesečni izobraževalno-mentorski program Modni inkubator, ki pod okriljem Centra za kreativnost (CzK) modnim oblikovalcem nudi podporo tako pri produkciji in mreženju kot pri predstavitvah v tujini.

    Modni inkubator, ki letos poteka prvič, se je porodil iz delavnice, ki jo je Center za kreativnost opravil s slovenskimi modnimi oblikovalci; ta je pokazala na »alarmantno stanje v modni industriji«, je poudarila vodja projektov CzK Danaja Batinič, glavna ugotovitev pogovorov z oblikovalci je bila, »da slovenski modni sektor potrebuje bolj povezano in dolgoročno podporno okolje. Oblikovalci so kot pomembne izzive izpostavili predvsem dostop do financiranja, podporo pri predstavitvah v tujini in večjo prepoznavnost slovenskega oblikovanja v tujini.

    Hkrati vidijo velik potencial v digitalizaciji, novih poslovnih modelih in trajnostnih praksah, vendar za razvoj potrebujejo več znanja, povezovanja in dostopa do ustreznih orodij. Izpostavljena je bila tudi potreba po boljši koordinaciji sektorja – od skupne promocije in podpore pri vstopu na tuje trge do močnejšega povezovanja med kulturo, gospodarstvom in drugimi deležniki. Med predlogi so se pojavili vzpostavitev skupne promocijske platforme oziroma modne zbornice oziroma sveta, ciljno usmerjene oblike financiranja, dodatni izobraževalni programi ter sistematična podpora internacionalizaciji.«

    Od avgusta do oktobra so Nika Močnik, Nejc Šubic - Volja in Brina Vidic - Brencha (na fotografiji) svoja dela predstavljali v showroomu I.DEA PR v središču Londona. FOTO: Anja Smaka
    Od avgusta do oktobra so Nika Močnik, Nejc Šubic - Volja in Brina Vidic - Brencha (na fotografiji) svoja dela predstavljali v showroomu I.DEA PR v središču Londona. FOTO: Anja Smaka

    Iz teorije v prakso

    Omenjeni izzivi so bili povod, da »smo začeli raziskovati, kako je s podporo modnemu oblikovanju drugod po Evropi«, je dodala sogovornica. »Govorili smo s predstavniki Austrian Fashion Councila, German Fashion Councila in Swedish Fashion Councila. Potem smo začeli nabor mentorjev in predavateljev, govorili smo z ogromno ljudmi, ki delajo v modni industriji, večinoma v tujini.

    Naš cilj je bil pokriti čim več tematik, ki bi oblikovalcem koristile pri prodoru na tuje trge, in tem, ki bi jim pomagale preživeti na trgu, da moda ne bi bila zgolj prekarna, postranska dejavnost, ampak glavni vir zaslužka – to je bilo tisto glavno. Vzeli smo že naš obstoječ program Kreativni inkubator in na podlagi tega ter vseh pogovorov in izsledkov zasnovali Modni inkubator.

    Novembra lani smo odprli povabilo za sodelovanje v programu, strokovna komisija z modno oblikovalko Natašo Čagalj na čelu je izbrala petnajst udeležencev, ki so februarja začeli štirimesečni izobraževalno-mentorski program.«

    V izboru Modnega inkubatorja najdemo tiste, ki šele vstopajo na trg, pa tudi tiste, ki na njem že delujejo, kajti projekt jim nudi »znanje, orodja in podporo, ki jih potrebujejo za dolgoročni razvoj blagovnih znamk. Spoznajo, kako oblikovati, preveriti in voditi vzdržen poslovni model, ki podpira rast in stabilnost blagovne znamke, ter kako svoje oblikovalske ideje razvijati v tržno privlačne in konkurenčne kolekcije.«

    Pomemben del programa je nadgradnja znanja o digitalnih orodjih, družbenih omrežjih in sodobnih prodajnih kanalih, vključno z e-trgovino, ter različnih poteh za vstop na tuje trge, je pojasnila Danaja Batinič.

    »Udeleženci dobijo vpogled v možnosti internacionalizacije in dobre prakse, ki jim lahko pomagajo pri nadaljnjem razvoju in pozicioniranju njihovih znamk, program krepi tudi njihove kompetence na področju razvoja blagovne znamke – od oblikovanja prepoznavne in konsistentne identitete do razvoja inovativnih in trajnostnih rešitev, ki jasno nagovarjajo izbrane tržne niše.

    Ob tem je pomemben tudi vidik povezovanja: v program nam je uspelo vključiti tako domače kot tuje mentorje s področij mode in podjetništva, ki so res strokovnjaki na svojem področju, denimo Natašo Čagalj, Paolo Brandi, Anžeta Ermenca, Angelo Lukanovich Rupprechter, Uroša Belantiča, Melindo Rebrek, Sanjo Grcić, Marto Giralt Dunjó, Anžeja Dežana in Laro Bohinc.

    To se je pokazalo za najbolj dragocen vidik programa, možnosti takšnega sodelovanja se ne ponujajo vsak dan, kar so izpostavili tudi udeleženci programa. Hkrati se udeleženci v programu ne povezujejo zgolj z mentorji in predavatelji, temveč tudi med seboj, ter tako gradijo mrežo, ki jih lahko podpira tudi po koncu programa.«

    »Udeleženci se v programu ne povezujejo zgolj z mentorji in predavatelji, temveč tudi med seboj, ter tako gradijo mrežo, ki jih lahko podpira tudi po koncu programa,« pravi Danaja Batinič. FOTO: Marijo Županov
    »Udeleženci se v programu ne povezujejo zgolj z mentorji in predavatelji, temveč tudi med seboj, ter tako gradijo mrežo, ki jih lahko podpira tudi po koncu programa,« pravi Danaja Batinič. FOTO: Marijo Županov

    Skok v Berlin

    Poleg znanja in mentorstva Modni inkubator oblikovalcem prinaša tudi finančno podporo pri predstavitvi na trgu. Vsi udeleženci, ki uspešno zaključijo program, prejmejo namenska koprodukcijska sredstva za predstavitev na ljubljanskem tednu mode (LJFW) in izdelavo tako imenovanega lookbooka, trem oblikovalcem je omogočena tudi mednarodna predstavitev v Londonu v času londonskega tedna mode ter trimesečno medijsko zastopanje.

    Kot je poudarila Danaja Batinič, so takšne predstavitve ključne, saj odpirajo »nove trge, nove kupce, dostop do medijev, skratka nove možnosti in večjo prepoznavnost. S predstavitvami v tujini se oblikovalcem omogoči lažji dostop do ključnih mednarodnih platform, zmanjša finančno tveganje ter poveča možnost za dolgoročen uspeh in preboj na tuje trge.«

    Prav zato je v okviru Modnega inkubatorja ter v produkciji Skice Berlin (vodja: Saša Šavel Burkart), Centra za kreativnost in zavoda LJFW julija potekala popup predstavitev slovenskih modnih oblikovalcev na berlinskem tednu mode. Galerija Hošek Contemporary je prek kolekcij desetih modnih oblikovalcev – znamke Ghost Town, Jona Bednjanec, Just A Corpse, Kiss The Future X Anselma, Lan Krebs, M N K C L, NatasaHrupic, Nika Močnik, Nika Ravnik in Volja – razgrnila »raznoliko generacijo, ki ustvarja na področjih mode, pletenin, obutve, tekstilnega eksperimentiranja, trajnostne produkcije in konceptualnega oblikovanja«.

    »Med oblikovalci je veliko motivacije za trajnostne prakse, med kupci pa je razumevanje, kaj pomeni dobro narejeno oblačilo in zakaj stane toliko, kolikor stane, še šibko,« poudarja Nejc Šubic. FOTO: Marijo Županov
    »Med oblikovalci je veliko motivacije za trajnostne prakse, med kupci pa je razumevanje, kaj pomeni dobro narejeno oblačilo in zakaj stane toliko, kolikor stane, še šibko,« poudarja Nejc Šubic. FOTO: Marijo Županov

    Od Londona do Ljubljane

    Mesec dni po berlinski predstavitvi – od avgusta do oktobra – so trije izbrani modni oblikovalci Modnega inkubatorja odpotovali še v London. Nika Močnik, Nejc Šubic - Volja in Brina Vidic - Brencha so v showroomu I.DEA PR v središču mesta svoja dela predstavljali v času londonskega tedna mode, ko showroom obiščejo številni kupci, stilisti, predstavniki medijev in drugi pomembni akterji modne industrije, vključeni so bili tudi v program Fashion Scout X Ones To Watch.

    Kot je poudarila modna oblikovalka in oblikovalka obutve Nika Močnik, slovenski modni sektor premore »veliko talentiranih in delovnih posameznikov, vendar je po končanem študiju težko narediti naslednji korak. Manjka predvsem priložnosti, povezovanja in podpore za mlade oblikovalce.

    Brez zvez in poznanstev je težko priti zraven, prav tako ni veliko priložnosti za dejansko zaposlitev na področju oblikovanja. Zato se mi zdi Modni inkubator res pomemben projekt. Oblikovalci smo se med seboj bolje spoznali in povezali, hkrati smo dobili podporo in priložnost za predstavitev svojega dela na mednarodnem trgu. Svoje kreativno znanje smo lahko nadgradili tudi na poslovnem področju, ki je pri oblikovanju pogosto spregledano, a je zelo pomembno.«

    Dodala je, da jo je projekt »naučil tudi veliko o bolj poslovnih vidikih vodenja znamke, ki niso neposredno povezani z oblikovanjem. To mi je pomagalo postaviti temelje za gradnjo lastne znamke in bolje razumeti, kaj vse je poleg oblikovanja nujno za njen razvoj.«

    Tudi modni oblikovalec Nejc Šubic, ki stoji za znamko Volja, je pojasnil, da slovensko modno oblikovanje »živi v paradoksu: gradimo na avtentičnosti lokalne obrti in lastne modne zgodovine, hkrati pa tekmujemo z globalnimi znamkami, ki kupcem določajo pričakovanja glede cene in dostopnosti. Trg je majhen, zato je vzdržno ceno težko doseči, saj se stroški razvoja in izdelave razdelijo na malo kosov. Od industrije so ostali le ostanki, obrtniška izdelava je kakovostna, a draga, zato srednje serijske proizvodnje med tema skoraj ni.

    Med oblikovalci je veliko motivacije za trajnostne prakse, med kupci pa je razumevanje, kaj pomeni dobro narejeno oblačilo in zakaj stane toliko, kolikor stane, še šibko. Podporni kadri od šivilj in proizvajalcev do fotografov in piara so razdrobljeni, zato vsak oblikovalec znova gradi svojo mrežo. Modni inkubator naredi tisto, česar posameznik ne zmore: poveže udeležence med seboj in z izkušenejšo generacijo ter doda znanje, ki ga oblikovalske šole ne dajo – predvsem trženje, marketing in gradnjo blagovne znamke.«

    Pomen skupnosti

    Vključitev v Modni inkubator mu je, kot je povedal Šubic, prinesla boljše razumevanje slovenskega modnega oblikovanja, predvsem prek izkušenj starejših oblikovalcev. »Pokazala je, da v Sloveniji podporni kadri in znanje, ki jih potrebuje vsaka resna znamka, obstajajo. Hkrati je pokazala, da mora oblikovalec za prehod iz mikro podjetja vse to obvladati sam, zato si na koncu vse, samo oblikovalec ne. Tako doma kot v tujini se pogosto bolj ceni samopromocija, kult osebnosti in močen marketing kot izdelava oblačil in tekstila.

    Zato se mi zdi smiselno povezovanje oblikovalcev v skupnost, od neuradnih druženj do izmenjave izkušenj, a nam še vedno manjka krovna institucija, kakršne imajo na primer na Švedskem ali v Angliji. Predstavitev v Londonu je potrdila, kar sem slutil: v poplavi majhnih znamk je začetnih prodajnih mest malo, relevantni so le večji mediji, znamka naše velikosti pogosto nastopa bolj v vlogi stranke in ne partnerja,« je povedal Nejc Šubic.

    Toda to jih ni odvrnilo, temveč jih je »utrdilo v tem, kar delamo: gradimo odporno znamko, ki se ne podreja modnim tokovom in ekonomskim pritiskom. Center za kreativnost cenim, ker odkrito raziskuje, kako naša panoga v Sloveniji v resnici deluje in kako izčrpana je. Upam, da bomo začeli javno govoriti o tem, kako oblačila v resnici nastajajo, saj je prav to naša največja prednost.«

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    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
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    Novice  |  Slovenija
    POKOJNINE

    Toliko bo znašala vaša pokojnina

    Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
    1. 10. 2026 | 13:35
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    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Napotnico imate. Kaj pa termin?

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
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    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
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    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

    Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
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    Delov poslovni center  |  Zdravje
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    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
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