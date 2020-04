Slovo »diletantske« legende

Fotografskih legend je čedalje manj, pred kratkim se je poslovila še ena, Peter Beard. Mož, ki so ga označevali za napol Tarzana, napol Byrona, bo ostal v spominu tako okoljevarstvenikom kot tistim, ki spremljajo svet slavnih.Bil je zelo karizmatičen, navdušen nad pustolovščinami, tako prebijanjem skozi močvirja v Kongu kot razvpitimi zabavami ameriške in mednarodne visoke družbe, obenem se je iskreno zavzemal za varstvo narave in je med prvimi opozarjal na nevarnost izbrisa ­posameznih živalskih vrst.Rojen leta 1938 v premožni new­yorški družini si je lahko svobodno izbral življenjsko in profesionalno pot. Pravzaprav si jo ...