Smo na koncu razsvetljenstva

»Teža, vpliv in emancipacijska sila današnje literature so povsem neprimerljivi s tistimi v socializmu, ko je bila književnost praviloma na čelu oporečniških gibanj in je imela neposreden vpliv na družbene procese,« je poudaril književni teoretik, literarni komparativist, zgodovinar in kritik Janko Kos. Po njegovih besedah Danes se literatura umika v zasebnost, v veliki meri nima vrednostnega središča in je razbita, razkosana in razpršena na posamezne zasebne perspektive. Osredotočanje na jaz je posledica izrazitega pomanjkanja idej, zato se vztraja v zasebnosti, tovrstni osebni ambienti pa so pogosto banalni, ničevi in dolgočasni.