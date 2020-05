Sodobne kulturne publicistike si želijo tako bralci kot pisci

Revija Outsider je ena od najbolj zanimivih ter čedalje bolj prepoznavnih revij pri nas in prav te dni praznuje petletnico izhajanja. Vsaka številka je polna zanimivega branja. To ni le revija o arhitekturi, ampak tudi o kulturi­ in družbi, o svetovljanstvu in presežkih. O začetkih in vizijah revije smo se pogovarjali z odgovorno urednico Nino Granda, ki je z umetniškim direktorjem revije Matevžem Grando tudi Delova kolumnistka. Kaj je spodbudilo nastanek revije Outsider?Prvi impulz se je zgodil kakšnega pol leta pred izidom prve številke, ko sva še živela na Dunaju, ki je zelo navdihujoče mesto. Večletno življenje tam je ...