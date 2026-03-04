Za 7000 šolarjev bodo učilnice muzeji, galerije in gledališča

Prvi so projekt Šola v kulturi v Ljubljani izkusili dijaki in učenci iz Ljutomera in Solkana, aprila in maja se bo preselil še v štiri druge regije.

Po vzoru šol v naravi je Bunker Ljubljana s partnerji ob izdatni podpori evropskega socialnega sklada ter ministrstva za kulturo zagnal štiriletni projekt Regijski centri kulturno-umetnostne vzgoje – šola v kulturi, za katerega upajo, da bo nato postal del kurikula. V tem času bodo v petih regijskih centrih za 7000 osnovno- in srednješolcev izvedli 350 šol v kulturi – program je zanje brezplačen. Gre za nacionalni razvojni projekt na področju kulturno-umetnostne vzgoje (KUV), ki povezuje kulturo, šolstvo in lokalna okolja ter deluje v petih regionalnih centrih oziroma mestih po Sloveniji z namenom dolgoročno izboljšati dostopnost, kakovost in kontinuiteto KUV za otroke in mlade. Dejstvo je namreč, da dostop do te ni povsod enak, predvsem pa je kratkotrajen. »Končni cilj projekta je seveda ...