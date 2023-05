Spletna kraja ostaja kraja

V nadaljevanju preberite:

Letošnji 26. april, svetovni dan intelektualne lastnine, je bil na pobudo organizacije Wipo (World Intellectual Property Organization, Svetovna organizacija za intelektualno lastnino) posvečen vsem ustvarjalkam, izumiteljicam in podjetnicam.

Na Zavodu za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (Aipa) so opozorili, da je znova treba spomniti na boj proti tistim, ki avdiovizualna dela kradejo, proti spletnemu piratstvu. Najnovejši podatki mednarodne organizacije za boj proti spletnemu piratstvu Muso so pokazali, da se je to lani znova povečalo, saj so uporabniki po svetu opravili 215 milijard obiskov piratskih spletnih strani, kar je 18 odstotkov več kot leto prej.