Spomenika politični paranoji

Večina srednje- in vzhodno­evropskih držav ima muzeje, ki komemorirajo žrtve komunistične represije, med najbolj znanimi in obiskanimi so Muzej Stasi in Nemške demokratične republike v Berlinu, Muzej komunizma v Pragi, Institut narodnega spomina v Varšavi, Muzej terorja in spominski park v Budimpešti ter Muzej sovjetske okupacije v Talinu. Tiranski muzej sodi med manjše, pa vendar nedvomno med zanimivejše, saj je umeščen v podzemni bunker, nekdaj skrit v vladni četrti z edinim dostopom skozi kletne prostore ministrstva za notranje zadeve, zdaj pa odprt za vse, ki jih zanima to poglavje albanske zgodovine.