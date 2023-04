Število kulturnikov, ki živi pod pragom revščine je grozljivo

V nadaljevanju preberite:

Nacionalni svet za kulturo (NSK) je na 24. redni seji razpravljal o vplivu draginje na kulturo ter možnih sistemskih ukrepih, ki bi lahko ublažili siromašenje kulturne produkcije in krčenje njene dostopnosti. Poleg tega so spregovorili o kohezijskih sredstvih, namenjenih kulturi, načrtu za okrevanje in odpornost ter ­obetani plačni reformi.