Štiristo let v znamenju večnosti

Gradnja Bazilike sv. Petra v Vatikanu je trajala 120 let, sodelovali so največji renesančni in baročni mojstri.
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Nastajanje največje in najbolj bleščeče katoliške cerkve je vzbujalo različne odzive. Za ene je predstavljala največjo slavo Cerkve, za druge, denimo protestante, dokaz njenih največjih napak. Foto Remo Casilli/Reuters
Najslavnejša in tudi največja cerkev zahodnega krščanstva, dokončana leta 1626, ima 400 let. To je častitljivo veliko, a je v primerjavi s prvotno, ki so jo po krščanskem izročilu posvetili na isti datum kar 1300 let prej, tako rekoč še novogradnja. Okrogla obletnica je priložnost za vrnitev k nastanku današnje največje papeške bazilike in največje katoliške cerkve sploh, k Sv. Petru v Vatikanu.
Prva, starokrščanska Konstantinova bazilika, ki naj bi jo papež Silvester I. posvetil 18. novembra 326, se je morala novim, visokorenesančnim in zatem zgodnjebaročnim arhitekturnim nazorom začeti umikati leta 1505, v času pontifikata Julija II., kar je za častilce poznoantične in srednjeveške kulture še danes bridek podatek. Kaj vse je bilo izgubljeno! Ob veličastni arhitekturi številni mozaiki ...
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