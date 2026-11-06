Štiristo let v znamenju večnosti

Najslavnejša in tudi največja cerkev zahodnega krščanstva, dokončana leta 1626, ima 400 let. To je častitljivo veliko, a je v primerjavi s prvotno, ki so jo po krščanskem izročilu posvetili na isti datum kar 1300 let prej, tako rekoč še novogradnja. Okrogla obletnica je priložnost za vrnitev k nastanku današnje največje papeške bazilike in največje katoliške cerkve sploh, k Sv. Petru v Vatikanu. Prva, starokrščanska Konstantinova bazilika, ki naj bi jo papež Silvester I. posvetil 18. novembra 326, se je morala novim, visokorenesančnim in zatem zgodnjebaročnim arhitekturnim nazorom začeti umikati leta 1505, v času pontifikata Julija II., kar je za častilce poznoantične in srednjeveške kulture še danes bridek podatek. Kaj vse je bilo izgubljeno! Ob veličastni arhitekturi številni mozaiki ...