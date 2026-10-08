Male vojske, velike bitke – do zmage pa tudi z meti kock

V Medvodah ima svoje prostore društvo Amulet D20, organizirana skupnost ljubiteljev fantazije, ki je v Sloveniji čedalje bolj priljubljena. Društvo, katerega začetki segajo v leto 2019, ko se je v okvirih KUD-a Fofité iz Medvod formirala sekcija Amulet, se je leta 2022 združilo z društvom D20 iz Litije, ki je bilo osredotočeno na igre vlog temnice in zmaji (dungeons & dragons). »Društvo je poleg tedenskih četrtkovih srečanj v Medvodah, na katera je v tistem času prihajalo okoli 60 ljudi iz vse države, začelo izvajati še mesečne dogodke, osredotočene na namizne igre in ustvarjanje (namiznice in ustvarjalnice), ter tematske večere. Hkrati je vzpostavljalo in povezovalo še fantazijske entuziaste in organizacije po vsej Sloveniji, kar je s časom omogočilo vzpostavitev sekcij še drugod,« ...