    Stripburger, prvoborec na področju stripa

    Kuratorica in članica uredništva revije Stripburger Katerina Mirović je že tri desetletja predana stripovski umetnosti.
    Katerina Mirović sodi med največje poznavalce in promotorje stripa pri nas. FOTO: DK
    Galerija
    Katerina Mirović sodi med največje poznavalce in promotorje stripa pri nas. FOTO: DK
    Dejan Kotnik
    24. 11. 2025 | 05:01
    10:17
    A+A-

    Kadar je govor o slovenskem stripu, ne moremo mimo Stripburgerja, ki velja za prvoborca na področju stripa. Če govorimo o Stripburgerju, ne moremo mimo Katerine Mirović, alternativke in podpornice umetnosti, ki prihaja iz sveta mladinske subkulture in punka. Od osemdesetih let je članica umetniškoprodukcijskega kolektiva Strip Core in soustanoviteljica Stripburgerja. Njeno ime lahko mirne vesti postavimo med osrednje osebnosti slovenskega­ stripa, kot so avtor znamenite­ Zgodovine slovenskega stripa ­Iztok Sitar, seveda tudi Ciril Horjak, Tomaž Lavrič in Kostja Gat­nik, lastnik prve striparnice Aleksander Buch in njegov kolega Boštjan Vrečko, lastnik striparnice v Celju in organizator Comic Festa, vodja festivala Tinta Tanja Skale in še bi lahko naštevali.

    image_alt
    Ko oče neke miške ni več zmožen risati

    Nastanek Stripburgerja je tesno povezan z alternativno sceno.

    Stripburger je zrasel na zelniku mojih kolegov iz kolektiva Strip Core. Združila nas je skupna navdušenost nad alternativno glasbo, predvsem nad hard corom, sicer pa zanimanje za vse vrste alternativnih umetniških zvrsti in gibanj. Kmalu po formalni ustanovitvi kolektiva, ki je deloval na področju glasbe – imeli smo bend, organizirali koncerte, prek grafiterstva, katerega dejavnost se je širila zaradi zanimanja članov za široko paleto umetniških področij, se je izkristalizirala tudi ideja, da bi izdajali Stripburger, fanzin, ki bi pokrival vse, kar nas zanima, od glasbe, fotografije in grafike do stripa. Ker je bilo pridobivanje sredstev za tisk predolgo – dve leti –, je bila prva izdaja, ki je ugledala luč sveta leta 1992, nekoliko drugačna. Člane kolektiva je medtem minilo navdušenje za nadaljevanje. Z naslednjo številko se je zamenjalo uredništvo in pod vodstvom Borisa Baćića je Stripburger postal izključno stripovski fanzin oziroma revija.

    Že več kot trideset let je Stripburger glavna avtoriteta na področju stripa. Kako se je vse skupaj začelo? Kaj bi označili za ključne trenutke oziroma prelomnice v zgodovini stripa?

    Vsaka sprememba v uredništvu je prinesla nekaj drugačnega. Definitivno je bil najbolj pomemben urednik Boris Baćić, zaradi katerega je Stripburger obstal, čeprav ni bilo sredstev za honorarje. Komaj smo zbrali za tisk. Zelo pomemben akter je bil tudi Moki Stošić, ki je s svojo fundacijo Awa (Anti-war action) priskrbel sredstva za tisk ene ali celo dveh številk in je tudi pripeljal prvo mednarodno stripovsko razstavo, ki je bila na ogled v galeriji Škuc. Pa Jakob Klemenčič, ki je Stripburger povezal z avtorji iz zahodne Evrope in tamkajšnjo sceno. Potem so bili tu še Igor Prassel, ki je s komunikativnostjo proslavil Stripburger po Evropi, pa Ivan Mitrevski in celotna zdajšnja ekipa s Tanjo Skale na čelu, ki poglobljeno in z velikim čutom za povezovanje združuje različna področja in akterje.

    Utrinek z razstave Živel strip! Živela animacija! Foto DK
    Utrinek z razstave Živel strip! Živela animacija! Foto DK

    Pomemben za preboj je bil tudi Zavod za odprto družbo, ki je podprl več naših posebnih, tematskih projektov in pokril tisk oziroma nagrade za avtorje. Tako so nastali koledar Die unedliche Geschichte [Neskončna zgodovina], pa kartice na temo človekovih pravic, antologiji XXX(Strip)burger in Madburger ... Za preboj na mednarodno sceno je bila zelo pomembna antologija Stripburek, comics from the rusty iron curtain (1997) in njegovo nadaljevanje Stripburek, comics from the other Europe (2001). To je bila prva antologija s stripi iz nekdanjih socialističnih držav. Takrat je bil strip v vseh teh državah marginaliziran, v Albaniji sploh niso imeli izraza za strip, avtor iz Ukrajine je bil presrečen, da smo navezali stike z njim, ker je bil tam osamljen in brez denarja ... Stripburek je bila tudi prva mednarodna potujoča razstava, s katero smo gostovali po evropskih festivalih in drugih umetniških prizoriščih. Sledil je projekt Honey Talks – comics inspired by painted beehive panels, v okviru katerega smo strip navezali na kulturno dediščino, poslikane panjske končnice. Takrat smo tudi prvič sodelovali s Slovenskim etnografskim muzejem. Odmevna je tudi izdaja Dirty Thirty: 30 let na sceni, jubilejna izdaja in spremljevalna razstava ob tridesetletnici Stripburgerja.

    Stripi, ki jih moramo nujno prebrati

    1. Tomaž Lavrič: Slepo sonce

    2. Stripburger: Dirty Thirty: 30 let na sceni

    3. Marjane Satrapi: Perzepolis

    4. Art Spielgeman: Maus

    5. Charles Burns: Črna luknja

    6. Kostja Gatnik: Magna Purga

    7. Slovenski klasiki v stripu

    8. Joe Sacco: Varovano območje Goražde

    9. Tomaž Lavrič: Bosanske basni

    Izbor Katerine Mirović

    Z biografskim stripom Ivan Cankar: podobe iz življenja avtorjev Blaža Vurnika in Zorana Smiljanića smo prvič zares prodrli v šolske knjižnice, s projektom oziroma natečajem Živel strip!, ki ga izvajamo z italijanskimi partnerji Viva Comix že dvajset let, pa v šolske klopi. Vsako leto ustvari stripe za natečaj okrog petsto učencev in dijakov iz Slovenije. Iz tega projekta smo razvili še projekt Stripsrečanja, v okviru katerega učenci in dijaki spoznavajo stripovske avtorje in zakonitosti stripa.

    Še ena pomembna letnica je 2002, ko smo ob desetletnici izhajanja revije ustanovili zbirko Republika Strip, ki je posvečena samostojnim stripovskim izdajam slovenskih avtorjev. Tej je sledila zbirka Ambasada Strip, v kateri smo začeli objavljati prevode temeljnih del sodobnega avtorskega stripa.

    Navsezadnje je tu še festival stripa Tinta, ki ga več kot deset let pripravljamo s Kinom Šiška in Stripolisom. S festivalom smo s skupnimi močmi in z raznolikim programom za vse generacije dosegli širše občinstvo in zdi se, da je zanimanja za strip zadnja leta vse več.

    Kako ste vi doživljali spremembe na področju stripa v tem obdobju? Kako se razlikujejo mlade generacije ustvarjalcev in ljubiteljev od starejših?

    V tem času se je zgodilo ogromno pozitivnih sprememb. Strip je na žalost izginil iz dnevnega časopisja, ki je bil njegov dom, odnos strokovne in splošne javnosti do stripa pa je bolj naklonjen. Dobili smo poklic avtorja stripov, štipendije za avtorje stripov, podporo založniškim stripovskim projektom, strip se je prebil v šolske sisteme, galerije in muzeje, nastale so nove založbe ... Vse te pozitivne spremembe so navdih za nadaljnje delo.

    Mlade generacije se razlikujejo po tem, da jih več uporablja digitalna orodja. Zdi se, da se je strip zdaj bolj približal ilustraciji, oblekel se je v barve, formati so raznoliki, prav tako pripovedi, ki so bolj intimne, na drugi strani so stripovske izdaje bolj obsežne, iz klasičnega, 48-stranskega albuma je prerasel v večstostranske knjige, navzel se je resnih tem in celo v obliki biografij in učbenikov postal posredovalec klasičnega znanja. Presegel je superjunaške stripe in se razcvetel.

    Izbor stripov za mlade

    1. Michael Ross: Šola padanja

    2. Daniel Clowes: Svet duhov

    3. Tomaž Lavrič: Rdeči alarm

    4. Tamara Likon in Jure Ule: Pehta

    5. Marko Kociper in Fran Milčinski: Butalci v stripu

    6. David Krančan: Pijani zajec

    Izbor Katerine Mirović

    Omenili ste digitalna orodja. Kako sodobne tehnologije vplivajo na stripovsko ustvarjalnost?

    Sodobna tehnologija je prodrla v vse družbene pore in tudi strip ni imun za to. Umetniki uporabljajo različna digitalna orodja. Nekateri bolj, drugi manj, predvsem pa za barvanje. Barve so domala nuja, sploh pri stripih za otroke in mlade, čeprav se strip dobro znajde v črno-belem kontrastu. Pravzaprav je vse mogoče povedati s črno-belo risbo. Barve so predvsem posledica diktature trga.

    Izdaja ob tridesetletnici revije FOTO: DK
    Izdaja ob tridesetletnici revije FOTO: DK

    Kako je slovenski strip rangiran na mednarodni ravni? Kaj so naše odlike, kaj pritegne tuje oko?

    Redka dela oziroma albumi se prebijejo v tujino, saj je treba izpolniti specifične zahteve in smernice na tujih trgih. Primanjkljaj slovenske stripovske produkcije je, da avtorji večinoma ne ustvarjajo daljših zgodb. Te pa zdaj iščejo. Mednarodni trg pogosto zahteva najmanj 120 do 150 strani dolg album, če ne še več. Ustvarjati tako dolge stripe ni povezano samo z avtorjevo kilometrino oziroma zmožnostjo, temveč tudi s honorarji, ki pri nas niso zelo mikavni. Večina avtorjev preživi zaradi daljšega delovnika in dela na več področjih: kot ilustratorji, mentorji oziroma pedagogi, oblikovalci ... Za preboj so nujni tudi sistematična promocija v tujini, vzorčni prevodi, predstavitve na tujih festivalih in sejmih.

    Najljubši stripi Katerine Mirović

    1. Max Andersson: Pixy

    2. Tardi: Vojna v jarkih

    3. Marcel Ruijters: Inferno

    4. David B: Na božjastni poti

    5. Srečko Kosovel in Andrej Štular: Ostri ritmi

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Zbirka kratkih zgodb v stripu

    Zdrava brezbrižnost do preteklosti

    Strip preobrazbe je zbirka enajstih kratkih zgodb slovenskih avtorjev, ki so jih v strip prelili domači stripovski ustvarjalci.
    Pia Prezelj 22. 2. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Martin Ramoveš

    Branje stripov bi lahko primerjali z branjem poezije

    Stripar in kantavtor Martin Ramoveš je podpisal cikel stripovskih povesti o temačni in nič kaj idilični podobi slovenskega podeželja.
    28. 12. 2023 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

    Kogar je pri kakšnih volitvah pičila lažniva kača, je treba spomniti, da tisto, kar je videti kot zvita vrv, ni nujno zvita vrv.
    Novica Mihajlović 22. 11. 2025 | 05:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    nacionalni dan stripaStripburgerKaterina Mirović

    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Med pogajanji za mir številne smrtne žrtve in napad na rusko termoelektrarno

    Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da so ta konec tedna dosegli izjemen napredek, a bo za dosego miru potrebnega še veliko dela.
    24. 11. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Velikana sta čarala

    Ronaldo poletel kot Jordan, Messi ujel slavnega Madžara in Slovenca (VIDEO)

    Portugalec s škarjicami zabil gol kot ga je nekoč v dresu Reala Madrida proti Juventusu. Argentinec golu dodal še tri podaje za rekordnih 404 v karieri.
    24. 11. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Predstavljamo lovce novega televizijskega kviza Na lovu na Pop TV

    Od ponedeljka do petka bo na Pop TV kviz Na lovu. Viktor Zelj, Janko Stankić in Ivan Trajkovič bodo skušali tekmovalcem preprečiti pot do nagrade.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    Nova infrastruktura, novi bogovi

    Oracle ima status podjetja, ki ga ni mogoče kar preprosto pustiti propasti.
    24. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zakonodaja o konoplji, ogledalo razmerja med stroko, politiko in etiko

    Pogosto se v razpravah o konoplji spregledajo podatki, ki kažejo pozitivne učinke legalizacije.
    24. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več

