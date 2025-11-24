Stripburger, prvoborec na področju stripa

Kadar je govor o slovenskem stripu, ne moremo mimo Stripburgerja, ki velja za prvoborca na področju stripa. Če govorimo o Stripburgerju, ne moremo mimo Katerine Mirović, alternativke in podpornice umetnosti, ki prihaja iz sveta mladinske subkulture in punka. Od osemdesetih let je članica umetniškoprodukcijskega kolektiva Strip Core in soustanoviteljica Stripburgerja. Njeno ime lahko mirne vesti postavimo med osrednje osebnosti slovenskega­ stripa, kot so avtor znamenite­ Zgodovine slovenskega stripa ­Iztok Sitar, seveda tudi Ciril Horjak, Tomaž Lavrič in Kostja Gat­nik, lastnik prve striparnice Aleksander Buch in njegov kolega Boštjan Vrečko, lastnik striparnice v Celju in organizator Comic Festa, vodja festivala Tinta Tanja Skale in še bi lahko naštevali.

Nastanek Stripburgerja je tesno povezan z alternativno sceno.

Stripburger je zrasel na zelniku mojih kolegov iz kolektiva Strip Core. Združila nas je skupna navdušenost nad alternativno glasbo, predvsem nad hard corom, sicer pa zanimanje za vse vrste alternativnih umetniških zvrsti in gibanj. Kmalu po formalni ustanovitvi kolektiva, ki je deloval na področju glasbe – imeli smo bend, organizirali koncerte, prek grafiterstva, katerega dejavnost se je širila zaradi zanimanja članov za široko paleto umetniških področij, se je izkristalizirala tudi ideja, da bi izdajali Stripburger, fanzin, ki bi pokrival vse, kar nas zanima, od glasbe, fotografije in grafike do stripa. Ker je bilo pridobivanje sredstev za tisk predolgo – dve leti –, je bila prva izdaja, ki je ugledala luč sveta leta 1992, nekoliko drugačna. Člane kolektiva je medtem minilo navdušenje za nadaljevanje. Z naslednjo številko se je zamenjalo uredništvo in pod vodstvom Borisa Baćića je Stripburger postal izključno stripovski fanzin oziroma revija.

Že več kot trideset let je Stripburger glavna avtoriteta na področju stripa. Kako se je vse skupaj začelo? Kaj bi označili za ključne trenutke oziroma prelomnice v zgodovini stripa?

Vsaka sprememba v uredništvu je prinesla nekaj drugačnega. Definitivno je bil najbolj pomemben urednik Boris Baćić, zaradi katerega je Stripburger obstal, čeprav ni bilo sredstev za honorarje. Komaj smo zbrali za tisk. Zelo pomemben akter je bil tudi Moki Stošić, ki je s svojo fundacijo Awa (Anti-war action) priskrbel sredstva za tisk ene ali celo dveh številk in je tudi pripeljal prvo mednarodno stripovsko razstavo, ki je bila na ogled v galeriji Škuc. Pa Jakob Klemenčič, ki je Stripburger povezal z avtorji iz zahodne Evrope in tamkajšnjo sceno. Potem so bili tu še Igor Prassel, ki je s komunikativnostjo proslavil Stripburger po Evropi, pa Ivan Mitrevski in celotna zdajšnja ekipa s Tanjo Skale na čelu, ki poglobljeno in z velikim čutom za povezovanje združuje različna področja in akterje.

Utrinek z razstave Živel strip! Živela animacija! Foto DK

Pomemben za preboj je bil tudi Zavod za odprto družbo, ki je podprl več naših posebnih, tematskih projektov in pokril tisk oziroma nagrade za avtorje. Tako so nastali koledar Die unedliche Geschichte [Neskončna zgodovina], pa kartice na temo človekovih pravic, antologiji XXX(Strip)burger in Madburger ... Za preboj na mednarodno sceno je bila zelo pomembna antologija Stripburek, comics from the rusty iron curtain (1997) in njegovo nadaljevanje Stripburek, comics from the other Europe (2001). To je bila prva antologija s stripi iz nekdanjih socialističnih držav. Takrat je bil strip v vseh teh državah marginaliziran, v Albaniji sploh niso imeli izraza za strip, avtor iz Ukrajine je bil presrečen, da smo navezali stike z njim, ker je bil tam osamljen in brez denarja ... Stripburek je bila tudi prva mednarodna potujoča razstava, s katero smo gostovali po evropskih festivalih in drugih umetniških prizoriščih. Sledil je projekt Honey Talks – comics inspired by painted beehive panels, v okviru katerega smo strip navezali na kulturno dediščino, poslikane panjske končnice. Takrat smo tudi prvič sodelovali s Slovenskim etnografskim muzejem. Odmevna je tudi izdaja Dirty Thirty: 30 let na sceni, jubilejna izdaja in spremljevalna razstava ob tridesetletnici Stripburgerja.

Stripi, ki jih moramo nujno prebrati 1. Tomaž Lavrič: Slepo sonce 2. Stripburger: Dirty Thirty: 30 let na sceni 3. Marjane Satrapi: Perzepolis 4. Art Spielgeman: Maus 5. Charles Burns: Črna luknja 6. Kostja Gatnik: Magna Purga 7. Slovenski klasiki v stripu 8. Joe Sacco: Varovano območje Goražde 9. Tomaž Lavrič: Bosanske basni Izbor Katerine Mirović

Z biografskim stripom Ivan Cankar: podobe iz življenja avtorjev Blaža Vurnika in Zorana Smiljanića smo prvič zares prodrli v šolske knjižnice, s projektom oziroma natečajem Živel strip!, ki ga izvajamo z italijanskimi partnerji Viva Comix že dvajset let, pa v šolske klopi. Vsako leto ustvari stripe za natečaj okrog petsto učencev in dijakov iz Slovenije. Iz tega projekta smo razvili še projekt Stripsrečanja, v okviru katerega učenci in dijaki spoznavajo stripovske avtorje in zakonitosti stripa.

Še ena pomembna letnica je 2002, ko smo ob desetletnici izhajanja revije ustanovili zbirko Republika Strip, ki je posvečena samostojnim stripovskim izdajam slovenskih avtorjev. Tej je sledila zbirka Ambasada Strip, v kateri smo začeli objavljati prevode temeljnih del sodobnega avtorskega stripa.

Navsezadnje je tu še festival stripa Tinta, ki ga več kot deset let pripravljamo s Kinom Šiška in Stripolisom. S festivalom smo s skupnimi močmi in z raznolikim programom za vse generacije dosegli širše občinstvo in zdi se, da je zanimanja za strip zadnja leta vse več.

Kako ste vi doživljali spremembe na področju stripa v tem obdobju? Kako se razlikujejo mlade generacije ustvarjalcev in ljubiteljev od starejših?

V tem času se je zgodilo ogromno pozitivnih sprememb. Strip je na žalost izginil iz dnevnega časopisja, ki je bil njegov dom, odnos strokovne in splošne javnosti do stripa pa je bolj naklonjen. Dobili smo poklic avtorja stripov, štipendije za avtorje stripov, podporo založniškim stripovskim projektom, strip se je prebil v šolske sisteme, galerije in muzeje, nastale so nove založbe ... Vse te pozitivne spremembe so navdih za nadaljnje delo.

Mlade generacije se razlikujejo po tem, da jih več uporablja digitalna orodja. Zdi se, da se je strip zdaj bolj približal ilustraciji, oblekel se je v barve, formati so raznoliki, prav tako pripovedi, ki so bolj intimne, na drugi strani so stripovske izdaje bolj obsežne, iz klasičnega, 48-stranskega albuma je prerasel v večstostranske knjige, navzel se je resnih tem in celo v obliki biografij in učbenikov postal posredovalec klasičnega znanja. Presegel je superjunaške stripe in se razcvetel.

Izbor stripov za mlade 1. Michael Ross: Šola padanja 2. Daniel Clowes: Svet duhov 3. Tomaž Lavrič: Rdeči alarm 4. Tamara Likon in Jure Ule: Pehta 5. Marko Kociper in Fran Milčinski: Butalci v stripu 6. David Krančan: Pijani zajec Izbor Katerine Mirović

Omenili ste digitalna orodja. Kako sodobne tehnologije vplivajo na stripovsko ustvarjalnost?

Sodobna tehnologija je prodrla v vse družbene pore in tudi strip ni imun za to. Umetniki uporabljajo različna digitalna orodja. Nekateri bolj, drugi manj, predvsem pa za barvanje. Barve so domala nuja, sploh pri stripih za otroke in mlade, čeprav se strip dobro znajde v črno-belem kontrastu. Pravzaprav je vse mogoče povedati s črno-belo risbo. Barve so predvsem posledica diktature trga.

Izdaja ob tridesetletnici revije FOTO: DK

Kako je slovenski strip rangiran na mednarodni ravni? Kaj so naše odlike, kaj pritegne tuje oko?

Redka dela oziroma albumi se prebijejo v tujino, saj je treba izpolniti specifične zahteve in smernice na tujih trgih. Primanjkljaj slovenske stripovske produkcije je, da avtorji večinoma ne ustvarjajo daljših zgodb. Te pa zdaj iščejo. Mednarodni trg pogosto zahteva najmanj 120 do 150 strani dolg album, če ne še več. Ustvarjati tako dolge stripe ni povezano samo z avtorjevo kilometrino oziroma zmožnostjo, temveč tudi s honorarji, ki pri nas niso zelo mikavni. Večina avtorjev preživi zaradi daljšega delovnika in dela na več področjih: kot ilustratorji, mentorji oziroma pedagogi, oblikovalci ... Za preboj so nujni tudi sistematična promocija v tujini, vzorčni prevodi, predstavitve na tujih festivalih in sejmih.