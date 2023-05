Stroju ne bi smeli omogočiti dostopa do knjige

V nadaljevanju preberite:

Tako imenovana umetna inteligenca je poseg na najrazličnejša področja delovanja, ki so bila doslej v ekskluzivni človeški domeni. Mednje sodi tudi strojno prevajanje literature, ki sicer še ni doživelo večjega razmaha, vendar različni indici kažejo, da bi lahko založniki v prihodnosti uporabljali takšne postopke. Različna mednarodna združenja prevajalcev in avtorjev so izdala apele, da je treba te tendence ustaviti. »Kreativni miselni procesi morajo ostati neodvisni od kreatorjev računalniških programov, ki so inteligentni zgolj po nazivu,« so zapisali v Evropskem svetu združenj književnih prevajalcev (CEATL).