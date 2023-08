Stroka je pri nas na izredno visoki ravni

V nadaljevanju preberite:

Dejstvo, da lahko umetniška dela in kulturno dediščino opazujemo in občudujemo, se nam nemalokrat zdi samoumevno, toda brez konservatorjev in restavratorjev bi marsikatero delo ostalo bodisi pozabljeno bodisi obsojeno na drobce poznavanja in razumevanja. Ne gre le za preteklost; Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je na različne načine vključen tudi v sanacijo nedavnih poplav, je poudarila njegova vodja ter konservatorsko-restavratorska svetovalka in predsednica Društva restavratorjev Slovenije Martina Lesar Kikelj.