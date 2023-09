Strokovnjak s srcem, ki ilustratorju da njegov prostor

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji letno izide okoli 1500 del za otroke in mladino, navaja Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki ga vsako leto pripravi Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Med njimi je kopica ilustriranih izdaj, pri produkciji katerih si v primeru izvirnega dela v roke sežejo avtorji in ilustratorji, redkeje pa jim pri delu pomagajo tudi likovni uredniki. Kakšno vlogo ti opravljajo v procesu priprave ilustrirane knjige in zakaj jih pri nas tako kronično primanjkuje?