Svetlana Makarovič: Stopila bom na oder, pa če je komu prav ali ne

Upravni odbor Prešernovega sklada je v izjavi za javnost zavrnil domneve, da bo Svetlana Makarovič Prešernovo nagrado, ki jo je leta 2000 javno zavrnila, prejela na osrednji državni proslavi na predvečer kulturnega praznika. Prav tako program proslave ne predvideva njenega nastopa, so zatrdili.

Izjavo je upravni odbor Prešernovega sklada podal po tem, ko so se domneve o izročitvi nagrade in nastopu nagrajenke razširile v javnosti in so se nekateri mediji pri tem sklicevali na domnevni dogovor Svetlane Makarovič z ministrstvom za kulturo. »Do dogovora, da se Svetlani Makarovič leta 2000 podeljeno Prešernovo nagrado izroči na osrednji proslavi ob kulturnem prazniku 8. februarja, ni prišlo. Takšne obljube ji na ministrstvu za kulturo nismo dali, niti ji je ne bi mogli dati, saj je podeljevanje Prešernovih nagrad v pristojnosti Upravnega odbora Prešernovega sklada. Upravni odbor Prešernovega sklada ima glede izvedbe osrednje proslave ob kulturnem prazniku popolno avtonomijo, prav tako ob podeljevanju Prešernovih nagrad,« so to komentirali na ministrstvu.

Največ dve veliki nagradi

Ker sta organizacija uradnega dela proslave in potrditev njenega kulturno-umetniškega programa v izključni pristojnosti Upravnega odbora Prešernovega sklada (UOPS), se bo ta »držal sprejetega scenarija, o tem je obvestil tudi ministrstvo za kulturo«. Scenarij ne vključuje nastopa nekdanje nagrajenke in je pripravljen v skladu z zakonom o Prešernovi nagradi in statutom Prešernovega sklada, so zapisali v UOPS.

Dodali so, da omenjeni zakon določa, da je vsako leto mogoče podeliti največ dve veliki Prešernovi nagradi, za ponovno podelitev nagrade v primeru predhodne zavrnitve pa ni pravne podlage, saj zakon zavrnitve ne predvideva. Ker je Svetlana Makarovič formalno dobitnica velike Prešernove nagrade za leto 2000, sicer »ne vidijo zakonske ovire za vročitev nagrade nagrajenki v skladu s pravilnim postopkom vročitve oziroma prevzema, ki pa mora biti pred tem pravno in zakonsko reguliran«. Nedavna poizvedba ministrstva za kulturo v Arhivu RS potrjuje, da Svetlana Makarovič nagrade Prešernovega sklada leta 2000 ni prevzela. Postopek pravne in zakonske regulacije doslej ni bil sprožen, saj Svetlana Makarovič na UOPS do zdaj ni naslovila uradne prošnje za vročitev nagrade.

Ta nagrada je moja in sem jo bila prisiljena odkloniti, ker mi jo je Katoliška cerkev umazala. To je vse. Letos pa mi je ne bo. Svetlana Makarovič

»Nobene prošnje ne bom vlagala. Oni bi morali vložiti prošnjo, da jaz na proslavi sprejmem to nagrado. Ampak ker je odbor Prešernovega sklada še lanski in so v njem še sami janšisti, je normalno, da bodo poskušali to preprečiti,« je na vprašanje, ali je seznanjena s tem, da mora za vročitev nagrade uradno zaprositi, odgovorila umetnica.

»Najraje bi vročitev nagrade izvedli skrivaj, na kak drug dan, na drugem mestu, na primer v Vili Podrožnik,« je še dejala. »Ta nagrada je moja in sem jo bila prisiljena odkloniti, ker mi jo je Katoliška cerkev umazala. To je vse. Letos pa mi je ne bo.« Po proslavi namerava stopiti na oder in odrecitirati pesem, »pa če je komu prav ali ne«.

Spomnimo, Prešernovo nagrado je leta 2000 zavrnila, ker jo je takrat prejel tudi pater Marko Ivan Rupnik. Za STA je pred kratkim na vprašanje, ali naj Rupnik ob razkritju spolnih zlorab redovnic iz skupnosti Loyola Prešernovo nagrado vrne ali ne, odgovorila, »da bi bilo spodobno in da pričakuje, da ji bo, njej, letos nagrada v celoti vrnjena, kot jo je v celoti zavrnila«. Ministrica Asta Vrečko je Rupnika pozvala, naj nagrado vrne sam, saj zakon o Prešernovi nagradi postopka o odvzemu ne predvideva.