Svetovni dan gledališča: Besede ni mogoče razstreliti

Praznik odrske umetnosti prinaša premisleke o vlogi gledališča v sodobnem svetu.

Gledališki ustvarjalci po svetu danes slavijo svoj praznik: svetovni dan gledališča, ki ga je leta 1961 zasnoval Mednarodni gledališki inštitut. V Sloveniji ga bomo že tradicionalno zaznamovali z odprtjem Tedna slovenske drame (TSD), ki se tokrat podaja na 56. festivalsko edicijo in je nastal pod selektorskim očesom dramaturginje in teatrologinje Zale Dobovšek ter v organizaciji Prešernovega gledališča Kranj. Tokratno mednarodno poslanico ob svetovnem dnevu gledališča je napisal priznani gledališki in filmski igralec Willem Dafoe. V zapisu (slovenski prevod Tatjana Ažman) se je osredotočil predvsem na tehnološki razvoj in njegove slepe pege. »A človek je lahko resnično slep: tvegamo, da bo človeški stik nadomestil odnos z napravami. Nekatere tehnologije so lahko koristne, a velika ...