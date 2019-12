Ta veseli dan, ko v hramih kulture nisi sam

FOTO: Tomi Lombar/Delo

Tretji dan v decembru, rojstni datum prvaka slovenske poezije, je vse od praznovanja okrogle dvestoletnice njegovega rojstva leta 2000 dan, ko v kulturnih ustanovah nisi sam. Vanje se zgrnejo množice, ki ob prestopu njihovih pragov ne potrebujejo poravnati vstopnin.Ta veseli dan kulture je z leti prerasel v množičen vseslovenski kulturni dogodek, veselo praznovanje kulture in tudi njene dostopnosti vsem zainteresiranim. Najmlajšim, starejšim, vsem generacijam.Ponovno bodo vrata odprle številne kulturne ustanove po vsej Sloveniji: muzeji, galerije, gledališča in drugi zavodi, zvrstile se bodo brezplačne razstave, vodenja, delavnice in predstave.V Narodnem muzeju Slovenije obiskovalce, denimo, čaka Živa, v Narodni galeriji Gal, v Moderni galeriji med drugim Neustavljivi čevlji. V Atriju ZRC bodo, denimo, predstavili novosti na vseslovenskem jezikovnem portalu Fran.Tradicionalni programi bodo v Cankarjevem domu, Narodni in univerzitetni knjižnici, Gledališkem muzeju Slovenskega gledališkega inštituta in v zelo dolgi seriji drugih ustanov po Sloveniji.