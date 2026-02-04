  • Delo mediji d.o.o.
    Tina Vrbnjak: Gledališče ostaja prostor, ki lahko vodi k spremembam

    Dobitnica nagrade Prešernovega sklada za niz vrhunskih, raznovrstnih in avtorsko prepoznavnih vlog.
    »Mislim, da sem svoj igralski talent zares prebudila šele sčasoma, predvsem med študijem in delom,« je povedala Tina Vrbnjak. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    »Mislim, da sem svoj igralski talent zares prebudila šele sčasoma, predvsem med študijem in delom,« je povedala Tina Vrbnjak. FOTO: Blaž Samec
    Andrej Predin
    4. 2. 2026 | 05:00
    10:19
    A+A-

    Dramska igralka Tina Vrbnjak­ (1986) sodi med dragocene umet­nice gledaliških odrov, ki jih ne odlikuje zgolj brezhibno in vrhunsko obvladovanje igre, temveč to presega z izrazitim avtorskim izrazom, uvidom v družbeno tkivo in odgovornostjo do lastnega talenta. Igralka, ki svojo umetniško pot spreminja v poslanstvo, je predrugačila in na novo premislila ter osmislila ­številne kanonske like.

    image_alt
    Veliki Prešernovi nagradi Mateji Bučar in Saši Mächtigu

    Kako se je v vas prebujal igralski talent? Kdaj ste se zavedeli, da se boste temu posvetili?

    Pri nekaterih ljudeh se igralski talent pokaže zelo zgodaj – kot naravna prezenca, lahkotnost v prevzemanju drugih identitet, naravnost v oblikovanju in izražanju čustev, še preden pridejo v stik s profesionalnim znanjem. Sama tega nisem doživljala tako. Vse skupaj se je začelo z močno fascinacijo, s katero sem se okužila v srednješolskem gledališču II. gimnazije Gnosis. Ta fascinacija je postopno prerasla v željo po igri in delu v gledališču. To sem si takrat predstavljala popolnoma drugače, kot to doživljam danes.

    Mislim, da sem svoj igralski ­talent zares prebudila šele sčasoma, predvsem med študijem in delom. Pogosto je govor o razmerju med talentom in delom, trudom, kar je seveda zelo kompleksno vprašanje, ampak o sebi bi rekla, da se je moj talent prebudil prav z delom, vztrajnostjo in različnimi procesi.

    Navdušenje nad igro in gledališčem je bilo dovolj močno, da ste brez posebnih zapletov opravili sprejemne izpite na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani.

    Na sprejemne izpite sem prišla kar dobro pripravljena, hkrati pa popolnoma razbremenjena strahu in strahospoštovanja do velikih gledaliških imen, ki so me tam čakala. Takrat še ni bilo družbenih omrežij, sama pa nisem imela stika z ljubljansko gledališko sceno. Seveda sem vedela, kdo so bili Dušan Jovanović, Mile Korun, Jožica Avbelj – takratni profesorji na akademiji, ampak razen Jožice Avbelj obrazov pravzaprav nisem poznala. Zato sem stopila prednje brez prave treme. Vprašanje, ali bi bilo tako po končani akademiji.

    Skoraj takoj po študiju ste se zaposlili v SNG Drama Ljubljana, potem ko vas je k sodelovanju pri predstavi Barčica za punčke povabil režiser Aleksander Popovski.

    Barčica za punčke je bila čudovit študij. Sicer ni bil moj prvi profesionalni, ker sem pred tem sodelovala pri predstavi Hiša Marije Pomočnice v Slovenskem mladinskem gledališču. Imela sem srečo, da sem se znašla v Drami v kolektivu, ki mi je bil zelo naklonjen, nudili so mi podporo, tekst je bil odličen, vsi pogoji so bili izpolnjeni. V tem procesu sem si postavila visoke standarde gledališke etike, kolegialnega sodelovanja, podpore, varnega okolja za delo. Res lep vstop v novo okolje.

    »Ni se mi še zgodilo, da bi prišla domov s predstave in nosila lik v sebi, da bi se ga morala otresti. Preprosto nisem tak tip igralke.« FOTO: Blaž Samec
    »Ni se mi še zgodilo, da bi prišla domov s predstave in nosila lik v sebi, da bi se ga morala otresti. Preprosto nisem tak tip igralke.« FOTO: Blaž Samec

    Verjetno ste prej imeli pomisleke, kako po akademiji nadaljevati ustvarjalno pot?

    Seveda sem imela nekaj pomislekov, še danes jih imam, predstav­ljala sem si, da bom ustvarjala na tako imenovani svobodi, gostovala po gledališčih po Sloveniji in sama izbirala predstave, v katerih bom igrala. Hitro sem ugotovila, da pogoji dela niso tako idilični, in z odprtimi rokami sprejela možnost stalne zaposlitve, ko mi je bila ponujena. Hkrati sta se kolektivu pridružili Nina Ivanišin in Eva Kraševec, nekaj let pred nami Aljaž Jovanović in malo pozneje tudi Klemen Janežič. V njih sem našla nepogrešljive gledališke kolege.

    Sem del krasnega kolektiva, doživljam ga kot zatočišče pred pretresi v tem turbulentnem času SNG Drama Ljubljana in je še vedno v veliki meri odgovor na vsak pomislek o moji zaposlitvi.

    Bili ste članica močne igralske generacije. Kako se je ta razlikovala od že uveljavljene, ki je takrat vodila dramo?

    Svet in pogoji, v katerih živimo in odraščamo, se tako hitro spreminjajo, da se generacije razlikujejo že po tem, kako doživljajo ta svet, kako doživljajo gledališče. Generacija ali generacije, ki so bile uveljavljene v Drami, ko smo se jim z vrstniki pridružili, so bile zaznamovane z vstopom v gledališče. Zaznamovane so bile z generacijo igralcev, ki je bila, kolikor vem iz pripovedovanj, drugače pozicionirana v gledališču – predvsem prvaki so imeli več moči in avtoritete, bolj so si lastili prostor in čas na odru. To je seveda povezano z ustrojem gledališča, zaposlitvenimi možnostmi, jasnim pravilnikom dela, vzpostavitvijo sindikatov in seveda nekim duhom časa.

    Za svoj prostor so se morali precej bolj boriti. Morda jih je prav ta izkušnja naredila mehkejše ter zelo odprte, bili so nam naklonjeni, ko smo se pridružili ansamblu. Obstaja rek 'oder je ring', ki ga danes ne slišim več. Tudi gledališče in način dela sta se v tem času izrazito spremenila in se spreminjata z vsako novo generacijo gledaliških ustvarjalcev. Dramsko gledališče je zamenjalo takšno, v katerem ima osrednjo funkcijo režiser, vedno bolj se uveljavlja avtorsko gledališče. Skupnost in kolektiv pridobivata pomen.

    Šele v zadnjih letih so recimo na različnih festivalih začeli podeljevati nagrade za kolektivno igro. Prihajajoče generacije imajo spet druge izzive – manj možnosti za zaposlitev, manj stabilnosti in več negotovosti, tako v institucionalnem kot neinstitucionalnem prostoru, v katerem se morajo vedno bolj znajti sami.

    Omenili ste avtorsko gledališče. Gre za format, ki vam glede na dosedanje uspehe več kot ustreza.

    V avtorskem gledališču se zelo dobro znajdem. Sploh v projektih, kot so Alica – nekaj solilogov o neznosnosti časa, Marie Curie – hystery in drugi. Blizu so mi predvsem zato, ker omogočajo prvotno odločitev o tem, s čim se kot ustvarjalka sploh hočem ukvarjati, katere teme bi rada obravnavala. Všeč mi je način dela, ki ni hierarhičen oziroma je ta hierarhija fluidna, predvsem pa čas, ki je tem projektom običajno namenjen, saj omogoča poglobljeno kreativno delo, temeljito analizo tem in uprizoritvenih postopkov, premorov in z njimi distanco, hkrati tudi določeno mero neusmerjenega ustvarjanja, ki se pogosto najbolj obrestuje.

    Ali gledališče še lahko spreminja družbo?

    Gledališče komunicira neposredno. Gre za kolektivno izkušnjo gledalcev in ustvarjalcev. Ko stopimo v gledališče, stopimo v dialog, ki poteka med odrom, občinstvom in gledalci v občinstvu. Dialog pogledov na isto stvar. Ponuja vpogled in doživetje neke realnosti, ki povzroča čustveni odziv in refleksijo. Poglablja razumevanje družbe in posameznikov. Prek neposredne intimne izkušnje neizogibno poglablja empatijo. V tem je moč in nujnost gledališča. Ta moč ni v takojšnji spremembi družbe, ampak v tem, da odpira prostor za razumevanje, ki lahko sčasoma vodi k spremembam.

    Igralka, ki svojo umetniško pot spreminja v poslanstvo, je predrugačila in na novo premislila ter osmislila ­številne kanonske like. FOTO: Dejan Javornik
    Igralka, ki svojo umetniško pot spreminja v poslanstvo, je predrugačila in na novo premislila ter osmislila ­številne kanonske like. FOTO: Dejan Javornik

    Kako doživljate, ko se neki lik naseli v vas? Kako se ločite od njega? Se pred njim zaščitite ali se ga otresete?

    Ni se mi še zgodilo, da bi prišla domov s predstave in nosila lik v sebi, da bi se ga morala otresti. Preprosto nisem tak tip igralke. Morda je to celo neki stereotip o igralskem delu. V jasni strukturi delovanja na odru se lahko razigram, sprostim, vendar med odmori ali po predstavi iz tega brez težav izstopim. Pravzaprav ne morem reči, da se oseba, ki jo igram, naseli vame, da bi jo potem morali izgnati. To, kar gledalci berejo kot lik, je skupek motivacij, iztočnic, podtekstov, melodij, čustev, matematičnih premikov, med katerimi so prazni prostori, ki jih tisti, ki gledajo, zapolnijo s svojo interpretacijo.

    Prej me zaznamujejo procesi dela. Ko intenzivno nagovarjamo in premišljamo težke tematike, to lahko ostane z mano tudi po vajah in vpliva na moje doživljanje sveta. Se pa moram po vsaki predstavi umiriti, ker sem polna adrenalina zaradi psihofizičnega vložka, zaradi občinstva, zaradi treme.

    Če je govor o psihofizičnem vložku – marsikdo se ne zaveda naporov v gledališču in zahtevnega službenega urnika.

    Srečo imam, da je služba hkrati moj hobi. Preden sem dobila hčer, sem delala vsak dan, ves dan, več projektov hkrati. Utrujenosti nisem čutila, ker delo, ki ga opravljam, večinoma polni. No, pa tudi emšo je bil izrazito na moji strani. Danes si takšnega tempa ne morem privoščiti, pa tudi nočem si ga. Še vedno se zgodi natrpano obdobje, sploh če snemam med sezono, ampak se temu poskušam izogniti. Že samo urnik dela v gledališču je do staršev in otrok neprijazen, večerne vaje in predstave so v tistem delu dneva, ki ga res nočem zamuditi.

    Kako je materinstvo vplivalo na vaš umetniški izraz?

    Rojstvo hčere je gotovo premešalo moj vrednostni sitem. Pomembni so drugi segmenti mojega življenja. Gotovo je to vplivalo na stopnjo nonšalance v odnosu do gledaliških procesov, premier­ in igranja predstav, na neko razbremenjenost, ki se kaže v moji igralski samozavesti in neki notranji stabilnosti, ki je pri igri in ustvarjanju lahko zelo dragocena.

    Tina Vrbnjakigralkanagrada Prešernovega sklada

    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Če imate tri neplačane globe, boste ostali brez socialne pomoči

    Furs je na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane prekrškovne terjatve.
    4. 2. 2026 | 07:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić pred tekmo izvedel dobro novico, sledil je šov

    Los Angeles Lakers so pred koncem polčasa proti Brooklyn Nets vodili za 38 točk, na koncu so slavili s 125:109. Navijači so pričakali vrnitev Austina Reavesa.
    4. 2. 2026 | 07:20
    Preberite več
    Razno
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Hitri ragu iz klobase za takrat, ko zmanjka časa

    Hitra in aromatična omaka iz klobas in paradižnika – popoln nadomestek bolonjske omake za okusna kosila med tednom.
    Jasmina Pirnar Krope 4. 2. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obramba

    Ukrajina ima načrt B: postati bo morala jekleni ježevec

    Ukrajina vse bolj dvomi, da bi se v morebitnem mirovnem dogovoru lahko zanesla na varnostna jamstva zaveznikov.
    4. 2. 2026 | 06:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Epsteinovi dokumenti

    Melinda French Gates: Vesela sem, da sem stran od vse te nesnage

    »Zame je osebno zelo težko, ko se pojavijo podrobnosti, saj obujajo spomine na zelo, zelo boleče trenutke v mojem zakonu.«
    4. 2. 2026 | 06:04
    Preberite več
