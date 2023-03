Tokrat je v fokusu bienala Afrika

V nadaljevanju preberite:

Beneški arhitekturni bienale bo tokrat v znamenju novih možnosti energetsko učinkovitih arhitekturnih projektov. Kuratorka Lesley Lokko, na Škotskem rojena arhitektka in pisateljica, bo v fokus postavila Afriko in njeno ustvarjalno diasporo v svetu, kar bo po njenih besedah dopolnilo doslej enostranske analize in rešitve, ki jih je narekoval dominanten položaj arhitekturne stroke razvitih držav. »Ne trdim, da je bil dosedanji pristop zgrešen, prav nasprotno, oblikovale so se številne inventivne rešitve, nedvomno pa je bil izrazito pomanjkljiv,« je dejala. Ne samo arhitektura, celotna kultura in umetnost sta po njenih besedah zbir različnih zgodb, do zdaj so imeli določeni pripovedovalci dominanten položaj, glasovi iz določenih držav so bili privilegirani.