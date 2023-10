Tradicija, ki žarči v sodobnost

V nadaljevanju preberite:

Spremljevalni kulturni program slovenskega častnega gostovanja se dogaja in se bo dogajal še dolgo po sklepu knjižnega sejma v različnih kulturnih ustanovah in več kot 20 partnerskih organizacijah v Frankfurtu.

Za nastope slovenskih avtorjev, so sporočili iz Javne agencije za knjigo, jim je uspelo zagotoviti nekaj elitnih lokacij v mestu, na primer v najstarejši frankfurtski literarni hiši Romanfabrik, v Künstlerhaus Mousonturm in v Hiši knjig. Slovenski avtorji bodo nastopili tudi v številnih frankfurtskih knjigarnah, knjižnicah in šolah. Po zadnjih podatkih se jih bo predstavilo 72, od tega 38 avtoric in 34 avtorjev.