Tragični koncept »evroslovenstva«

»Mi imamo našo posebno rusko resnico, vi na zahodu jo morate sprejeti, četudi to ni vaša resnica. Sicer pa absolutne resnice tako in tako ni.« Tako je pred časom v intervjuju za BBC dejal kontroverz­ni ruski sociolog, ideolog in politični analitik Aleksander Dugin. Pred kratkim je pritegnil tudi slovensko občestvo, saj se je v spisu­ Slovenski slog: evrointegracija­ in nihilizem lotil tudi sodobne ­slovenske filozofske misli.Gre za zgolj kratek zapis v njegovem obsežnem delu Noomahija (Boj uma), kar je Duginova sopomenka za filozofijo. V enajstem zvezku Vzhodna Evropa. Slovanski Logos. Sarmatski slog in balkansko navje se v ...