Trump kot merska enota za prihodnost

Muzej tiska v Cankarjevem domu predstavlja časopisne naslovnice, ki pričajo o vzponu in padcih Donalda Trumpa.
Galerija
»Tematskih map in škatel je že okoli petdeset, od prve in druge svetovne vojne, poleta na luno, Kennedyja, Tita, Trumpa, Stalina do športa,« je razpon Muzeja tiska orisal Ali Žerdin. FOTO: Jože Suhadolnik
Pred desetletjem je bil Donald Trump prvič izvoljen za ameriškega predsednika. Nekatere – na primer revijo Newsweek, ki je tedaj že natisnila oznanilo, da so ZDA dobile prvo predsednico – je ta obrat presenetil, drugi so ga zaradi razmaha populizma pričakovali.
Kajti Donald Trump je, kot je povedal urednik Sobotne priloge Ali Žerdin, učbeniški primer populista, a hkrati od učbeniških predstav odstopa, saj je nepredvidljiv. To se kaže tudi na razstavi Junak našega časa: Donald Trump na časopisnih naslovnicah, od danes na ogled v prvem preddverju Cankarjevega doma. Odprtje bo ob 18. uri.
Trumpov prvi predsedniški mandat je bil specifičen, je poudaril Ali Žerdin, ki je zasnoval razstavo v sodelovanju Muzeja tiska s Cankarjevim domom (pod oblikovanje se je podpisal studiobotas). »Leta 2020 je ...
Komentarji