Trump kot merska enota za prihodnost

Muzej tiska v Cankarjevem domu predstavlja časopisne naslovnice, ki pričajo o vzponu in padcih Donalda Trumpa.

Pred desetletjem je bil Donald Trump prvič izvoljen za ameriškega predsednika. Nekatere – na primer revijo Newsweek, ki je tedaj že natisnila oznanilo, da so ZDA dobile prvo predsednico – je ta obrat presenetil, drugi so ga zaradi razmaha populizma pričakovali. Kajti Donald Trump je, kot je povedal urednik Sobotne priloge Ali Žerdin, učbeniški primer populista, a hkrati od učbeniških predstav odstopa, saj je nepredvidljiv. To se kaže tudi na razstavi Junak našega časa: Donald Trump na časopisnih naslovnicah, od danes na ogled v prvem preddverju Cankarjevega doma. Odprtje bo ob 18. uri. Trumpov prvi predsedniški mandat je bil specifičen, je poudaril Ali Žerdin, ki je zasnoval razstavo v sodelovanju Muzeja tiska s Cankarjevim domom (pod oblikovanje se je podpisal studiobotas). »Leta 2020 je ...