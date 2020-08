Tudi največji festival letos skromnejši

Brez osrednjega velikega odra in z manj prizorišči ter kapacitetami za obiskovalce, reduciranim številom tujih izvajalcev, odpovedanima ognjemetom in kulinaričnim Sladolentom se bo v zamaknjenem terminu letošnji festival Lent vendarle odvrtel. »Mestu bomo vrnili utrip,« je dejal direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina.Po njegovih besedah so se pri ­pripravi projekta srečali s številnimi problemi in omejitvami, vendar jim je ob upoštevanju vseh varnostnih standardov uspelo zagotoviti zelo soliden program. S tem bodo ob ponudbi kulturnih vsebin zagotovili tudi angažma ne samo številnim umetnikom, temveč tudi različnim drugim ...