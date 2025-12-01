Kaj Tamlyn Wright odvrne direktorju, ki jo hoče nadomestiti z UI?

Z več kot 25-letnimi izkušnjami Tamlyn Wright ustvarja vizualne zasnove za televizijo, koncerte, tematske parke in dogodke v živo. Med njenimi najpomembnejšimi projekti so podelitve nagrad, kot so oskarji in grammyji, ter turneje zvezdnikov, kot so Katy Perry, Usher, Miley Cyrus, Cardi B in predstave slovitega Cirque du Soleil. Oblikovala je vizualna okolja za naročnike kot so Netflix, Tesla in PlayStation, ter se podpisala pod postavitve scen za Disney in Universal. Je članica Art Directors Guild in Televizijske akademije ter tudi ambasadorka If/THEN pri Ameriškem združenju za napredek znanosti. Njeno delo združuje pripovedovanje zgodb, arhitekturo in tehnologijo za ustvarjanje nepozabnih doživetij v živo. Ujeli smo jo na medijski konferenci Sempl v Portorožu, kjer je spregovorila o tem, kako lahko v dobi digitalne otopelosti povežemo ljudi skozi izkušnjo v živo.

Ko direktorji razmišljajo o zmanjšanju stroškov in prenosu kreativne produkcije na umetno inteligenco, kakšen je njen najboljši argument proti temu?

Tamlyn Wright priznava, da je umetna inteligenca (UI) postala nepogrešljivo orodje v kreativni produkciji, saj omogoča hitrejše in bolj učinkovito ustvarjanje vsebin. Vendar pa je njena vloga še vedno omejena na podporo in izboljšanje obstoječih procesov, ne pa na popolno prevlado nad njimi. UI pri svojem delu uporablja za generiranje idej, izboljšanje vizualnih upodobitev in optimizacijo produkcijskih procesov. Orodja Midjourney in Firefly omogočajo hitrejšo izdelavo vizualnih konceptov, kar omogoča oblikovalcem, da se osredotočijo na bolj kompleksne in kreativne naloge.

Le človeški oblikovalci prinašajo edinstveno estetiko

Kljub temu obstajajo omejitve UI pri fizični izvedbi kreativnih idej. Ena izmed glavnih omejitev je v tem, da UI ne more nadomestiti človeškega občutka za prostor, estetiko in funkcionalnost. Fizična izvedba zahteva natančno načrtovanje, prilagajanje in interakcijo z različnimi materiali in tehnologijami, kar je trenutno izven dosega UI. Na primer, pri oblikovanju arhitekturnih elementov za glasbene in televizijske produkcije je ključnega pomena, da se elementi popolnoma ujemajo z dejanskim prostorom in funkcionalnostjo, kar zahteva človeško presojo in prilagodljivost.

Tako je nastajala scena za podelitev nagrad Emmy. Foto R. S., Delo

Človeški faktor ostaja ključen pri oblikovanju in produkciji. Medtem ko UI lahko pomaga pri generiranju idej in hitrem prototipiranju, je končna izvedba še vedno močno odvisna od človeške kreativnosti, presoje in interakcije z naročniki. Človeški oblikovalci prinašajo edinstveno estetiko in osebni pridih, ki ju UI trenutno ne more replicirati. Prav tako je osebni odnos med oblikovalci in strankami ključnega pomena za razumevanje in uresničitev njihovih vizij.

Umetni inteligenci manjka intuicije in kreativnosti

Vključevanje UI v kreativno industrijo je po njenem mnenju najbolj smiselno kot dopolnilo, ki omogoča večjo učinkovitost in hitrost, ne pa kot popolna zamenjava človeškega dela. UI je orodje, ki lahko izboljša procese, vendar ne more nadomestiti človeške kreativnosti in intuicije, ki sta ključna za uspešno izvedbo projektov.

V kreativni industriji ostaja pomen osebnega odnosa med oblikovalci in strankami nepogrešljiv. Čeprav umetna inteligenca prinaša številne prednosti, človeški stik in razumevanje strankinih potreb ostajata na prvem mestu. Producentka in oblikovalka Tamlyn Wright poudarja, da je pri delu z naročniki pomembna občutljivost in sposobnost razumevanja njihovih želja, kar UI sama po sebi ne more zagotoviti. Osebni odnos omogoča, da se ideje in vizije naročnikov pravilno interpretirajo in uresničijo na način, ki zadovolji njihove estetske in funkcionalne zahteve.

Naročnik oglasne vsebine je Media pool d.o.o.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.