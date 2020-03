Umetniki so morali oditi

Diana Koloini Fotodokumentacija Dela

Bratko Bibič Fotodokumentacija Dela

Ministrstvo za kulturo vsako leto razpiše javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, kar je sofinancirano iz proračuna, namenjenega za kulturo.Na vprašanje Dela, kako je z umetniki, ki jim je bilo dodeljeno gostovanje v rezidencah ta mesec, so z ministrstva za kulturo odgovorili, da so se umetniki vrnili domov., ki na slovenskem veleposlaništvu v Londonu skrbi za rezidenčno stanovanje, so prejeli obvestilo, da je ob informaciji, da se bo letališče J. Pučnika zaprlo, dirigentkaodpotovala iz Londona.Dramaturginjaje ministrstvu sporočila, da ji je bilo v rezidenci v New Yorku nekaj dni zelo prijetno, zaradi aktualne situacije pa se je 13. 3. na hitro vrnila domov, kakor ji je svetoval tudi svetovalecs slovenskega veleposlaništva.Prav tako je zaradi znanih razlogov 13. 3. preventivno prekinil rezidenčno bivanje in delovanje na Dunaju harmonikarPoleg omenjenih so bili na razpisu za letošnje leto za bivanje v rezidencah izbrani še:na Dunaju:dva meseca tandeminv New Yorku: tri mesece umetniška skupina; dva meseca tandeminv Berlinu:, dva meseca tandeminv Londonu: