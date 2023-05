Umetnine, ki so last kralja brez muzeja

V nadaljevanju preberite:

Kipe iz brona, slonovine, medenine in drugih materialov, ki jih je leta 1897 v napadu na mesto Benin (danes v zvezni državi Edo v Nigeriji) naropala britanska vojska, pozneje pa so se znašli v različnih muzejih in zasebnih zbirkah po svetu, že nekaj časa vračajo. Zdaj je zavladala zmeda.

Kot edinega lastnika in varuha dediščine je nigerijska vlada razglasila tradicionalnega vladarja dežele Edo Ewuareja II., ta pa ustreznega muzeja nima. Novi Muzej zahodnoafriške umetnosti Edo bo vsaj delno dokončan šele prihodnje leto. V evropskih muzejih se sprašujejo: Komu vrniti ukradene umetnine?