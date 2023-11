Umetnost se najintenzivneje premišlja v prelomnih časih

V nadaljevanju preberite:

Do sredine decembra se bo v umetniškem centru Art Istanbul Feshane odvijal 10. Bienale­ Azija –​ Evropa Mediations, tokrat z naslovom Jaz sem drugi ti, ti si drugi jaz. Na jubilejni izdaji nomadskega festivala, na katerem se je do zdaj predstavilo­ 727 umetnikov iz 33 evropskih in 34 azijskih držav, sta gosta ­Dunja Zupančič in Aljoša Živadinov Zupančič z informansom Programmata::Molekular.