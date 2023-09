Umetnost za spominska sidrišča in nova vzletišča

Zavod Hiša kulture Celje (HKC) že več let pomembno vpliva na kulturno ponudbo mesta. Glasbeni abonma, letos poimenovan Sidrišča,­ bodo 21. septembra začeli s komornim orkestrom in Beethovnovo Sedmo simfonijo. Eden od vrhuncev tega abonmaja bo gotovo koncert klavirskega tria Amatis, ki sodi v svetovni vrh komornih zasedb in tokrat prvič prihaja v Slovenijo. Uprizoritveni cikel so letos poimenovali Vzletišča, začeli ga bodo 22. septembra z Jato izkušenih ptic v produkciji Ajde Tomazin in Odprtih predalov.

Ob predstavitvi nove sezone je direktor HKC Miha Firšt dejal, da ostajajo zvesti tradiciji, da odprejo sezono z izvajanjem poznoklasicistične in romantične glasbe, prirejene za komorne orkestre. »Otvorit­veni koncert je najambicioznejši v organizacijskem smislu. Zbrali smo vrsto odličnih slovenskih glasbenih umetnikov v simfonični komorni orkester, ki bo krstno izvedel za nas napisano skladbo Prvi dan skladatelja in nagrajenca Prešernovega sklada Nenada Firšta. Sledil bo Koncert za trobento v Es-duru Josepha Haydna, kot solist se bo predstavil Peter Firšt,­ član Zagrebške filharmonije, v drugem delu pa bomo izvedli za nas napisano priredbo Beethovnove Sedme simfonije. Napisal jo je skladatelj in dirigent Iztok Kocen, tudi umetniški vodja koncerta in dirigent orkestra.«

Komorni orkester Hiše kulture Celje bo tokrat izvedel Beethovnovo Sedmo simfonijo. FOTO: arhiv HKC

Eden od vrhuncev sezone bo koncert klavirskega tria Amatis. Nemška violinistka Lea Haus­mann, britanski violončelist Samuel Shepherd in nizozemski pianist Mengjie Han redno vodijo mojstrske tečaje komorne igre na univerzah po svetu, koncertirali so že v 43 državah na petih celinah. Pri nas jih doslej še ni bilo, 19. oktobra pa bodo prišli v celjski Narodni dom. »Upam si reči, da je trio Amatis vodilna komorna zasedba na svetu. To je klavirski trio z nešteto nagradami, snemanji za Deutsche Grammophon, BBC … Ob njihovem prvem obisku Slovenije in Celja bomo lahko slišali nekaj zgodnjeromantičnih standardnih klavirskih triov v vrhunski izvedbi,« je dejal Miha Firšt.

Proti hipnim banalnostim

Prepričan je, da bodo poslušalci, če bodo slišali uvodna koncerta sezone, gotovo prišli še na druge. Na teh bodo med drugimi nastopili Ansambel saksofonov in Komorni godalni orkester Akademije za glasbo, Godalni kvartet Bêlebend s flavtistko Ireno Rovtar, februarja prihodnje leto bosta baritonist Mihael Strniša, član opernega ansambla Deželnega gledališča v Celovcu, in dirigent, pianist ter profesor dirigiranja na Akademiji za glasbo v Ljubljani Simon Dvoršak pripravila koncert samospevov britanskih skladateljev 20. stoletja. Spomladi bodo nastopili še septet Salzmusique s koncertom glasbenih mojstrovin velikanov evropske romantične in operetne glasbe, improvizacijskih praks judovskega ter romskega glasbenega izročila in jazza. Pripravljajo tudi koncert pevskega ansambla Oktet Suha, abonma pa bodo sklenili z majskim koncertom pod Celjskim stropom violončelistke Katarine Leskovar in akordeonista Nejca Grma.

Novo sezono Hiše kulture Celje so predstavili (z leve) Ajda Tomazin, Ajda Koloini iz zavoda Bunker, Nuša Komplet Peperko iz HKC in direktor HKC Miha Firšt. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Firšt je povedal, da pri snovanju abonmaja in programa sledijo že prej postavljeni ideji HKC. »Da pripravljamo koncerte in predstave, ki bi si jih želeli videti, pa nam jih nihče ne ponudi, zato to delamo mi.« Kot so zapisali v uvodniku k novi sezoni, si želijo s programom glasbenega abonmaja »v življenju, polnem banalnosti hipno interesantnih vsebin socialnih omrežij, ponuditi spominska sidrišča, ki retroaktivno daljšajo življenje, v svetu nenehnih kriz in katastrof zagotoviti kontemplativna sidrišča za umiritev duha, v času cenenih dopaminskih injekcij omogočiti stik z resnično lepim, v času izumiranja fizičnih socialnih stikov vzpostaviti sidrišča pristnih, kakovostnih in navdihujočih pogovorov«.

Selitve in vzletišča

Glasbeni abonma bolj ali manj domuje v Narodnem domu, uprizoritveni pa se seli in vzleta z različnih lokacij po mestu. Prva uprizoritev, Jata izkušenih ptic, bo z zbirnega mesta pred Osrednjo knjižnico Celje vzletela v petek, 22. septembra. Gre za projekt Ajde Tomazin in Odprtih predalov, pri katerem so sodelovale predstavnice tret­jega življenjskega obdobja, ki so pripovedovale zgodbe mesta. Vsak obiskovalec predstave prejme slušalke, s čimer postane del jate, je pojasnila Ajda Tomazin. »Govorimo o družbeni koreografiji mesta, koreografiji med nami. Zvok je posnet, a kljub temu gre za performans, ker so one prisotne.«

Uroš Kaurin in Vito Weiss bosta 1. marca prihodnje leto nastopila v ­Plesnem forumu s predstavo Heroj 4.0. FOTO: Anamarija Nađ

V okviru uprizoritvenega cikla bo v Celje letos prvič prišel festival Drugajanje zavoda Bunker. Ves teden bodo dopoldanske predstave za šole, popoldne pa za širšo javnost. Izvršna producentka Drugajanja Ajda Koloini iz zavoda Bunker je spomnila na zgodovino festivala. »Od leta 2002 ga vodimo na pobudo Ivana Lorenčiča, takratnega ravnatelja II. gimnazije Maribor, ki je hotel sodobno uprizoritveno umetnost pripeljati bližje dijakom, ker je sicer precej centralizirana v Ljubljani. Drugajanje je dvajset let neprekinjeno potekalo v Mariboru, lani prvič v Novi Gorici in na Ptuju, letos bomo prvič prišli tudi v Celje. Celje je videti, kot da vre od pobud in novih začetkov, sploh na področju umetnosti, in veseli smo, da smo lahko del tega.« V okviru festivala bosta na ogled predstavi 410 KM in Krog.

Nuša Komplet Peperko iz HKC je pojasnila, da bodo v uprizoritvenem ciklu na ogled še klovnovski kabaret Za crknt Društva za sodobno klovnsko umetnost, pa avtorska predstava Uroša Kaurina in Vita Weissa Heroj 4.0, ki je junija nastajala prav v Celju, v rezidenčnem stanovanju. Uprizoritveni cikel bo marca prihodnje leto, v mesecu poezije, sklenila lanska Veronikina nagrajenka Kristina Kočan z glasbeniki in koncertom poezije, ki je kot nekakšna predpriprava na Veronikino nagrado konec avgusta. HKC bo tudi letos ponovila več svojih produkcij, julija prihodnje leto je napovedana tudi ponovitev muzikala Veronika Deseniška.

Hiša kulture Celje ima znova ambiciozne načrte, ki jih občinstvo očitno nagrajuje, saj imajo abonentov vsako leto več. Očitno si tudi Celjani želijo umetnosti, ki je, kot pišejo v HKC, »dragocen in nenadomestljiv vzvod refleksije in kritike družbenih dinamik«, ter dodajajo: »V letu vzpona tako imenovane umetne inteligence vas opominjamo: glasba, kot vsa umet­nost, smo ljudje.«